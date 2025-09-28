klass debutto amaro: passa marigliano 

Sennori 78

Marigliano 84

Klass Sennori : Cordedda 19, Puggioni 14, Nochovnyi ne, Nwokoye 20, Merella 5, Cabras 2, Desole 1, Tola, Pisano 4, Biolchini, Hubalek 13, Fara ne. Allenatore Piras

Promobk Marigliano : Liamin 6, Verazzo 12, Zanier 4, D’Offizi 17, Di Giuliomaria 20, Bartasius 8, Cannavina 12, De Riggi 5, Mi- leva ne, Novelli. Allen. Massaro

Parziali : 20-18; 38-41; 57-67



È amaro il debutto assoluto in Serie B Interregionale per la Klass Sennori, superata in casa dal Promobk Marigliano col risultato di 84-78. Decisivo un break incassato sul finire del terzo periodo, dopo che per oltre un tempo i romangini erano stati capaci di rispondere colpo su colpo alle iniziative degli ospiti.

Agli uomini di coach Piras non è bastato l’ottimo esordio del pivot Nwokoye, protagonista con 20 punti, 9 rimbalzi e 7/10 dal campo. Dall’altra parte, a fare la differenza, è stato soprattutto il figlio d’arte Jona Di Giuliomaria (suo padre Christian è stato giocatore della Dinamo in A2).

Dopo un’ottima partenza (Cordedda a segno per il +10), Marigliano ha accorciato il gap già al 10’ sul -2, per poi prendere il sopravvento poco prima della pausa lunga.

Sennori ha avuto le forze per rigirare l’inerzia dalla sua parte al rientro dagli spogliatoi (controsorpasso con Puggioni protagonista dall’arco), ma un altro parziale negativo di 15-2 a ridosso del 30’ ha indirizzato definitivamente la gara sui binari dei campani, che nel finale hanno resistito agli ultimi assalti sennoresi.



