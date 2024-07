Kitzbuhel, Berrettini è il mago del tie-break 

Nel primo turno del torneo Atp 250 di Kitzbuhel Matteo Berrettini, fresco vincitore a Gstaad, ha battuto con un doppio tie-break, in poco più di due ore e un quarto di partita, il russo Pavel Kotov, n. 62 del ranking, che ha mancato un set point nel tie-break del primo parziale. Per il romano è la sesta vittoria consecutiva sulla terra rossa, con 6/6 nei tie-break dell'ultima settimana. Lo attende il fortissimo cileno Alejandro Tabilo, n. 2 del seeding.

A Umago, in Croazia (Atp 250, terra) vince in due set anche Fabio Fognini, che liquida al primo turno il francese Luca van Assche (104 Atp) per 6-4, 6-3 in meno di due ore. In serata è sceso in campo Luciano Darderi che ha battuto il croato Duje Ajdukovic, 110 del mondo, per 6-2, 6-4 diventando il quinto azzurro negli ottavi. Ok anche Mattia Bellucci che ad Atlanta troverà il francese Mannarino.

L’ultima di Murray

L'ex numero uno del tennis Andy Murray ha annunciato il prossimo ritiro da Parigi dove ha comunicato (sui propri profili social) che giocherà «il mio ultimo torneo di tennis. Competere per la Gran Bretagna è stata, di gran lunga, la cosa migliore della mia carriera e sono fiero di farlo ancora per una volta». Murray, vincitore di tre prove del Grande Slam, alle Olimpiadi ha vinto l'oro nel singolare maschile a Londra 2012 e a Rio 2016.

RIPRODUZIONE RISERVATA