Capoterra.
31 agosto 2025 alle 01:05

«Kitesurf a Maddalena Spiaggia, abbiamo bisogno di più spazio» 

A Maddalena Spiaggia, Capoterra, il vento ha creato una comunità: quella del kitesurf. Qui l’associazione Kite Zone, nata nel 2012, è diventata un punto di riferimento per oltre cento appassionati, dai ragazzi del posto ai turisti che arrivano da tutta Europa. Polacchi, olandesi, svizzeri e tedeschi si ritrovano sulla stessa riva per allenarsi, fare amicizia e condividere uno stile di vita che ha nel mare e nel vento i suoi simboli più autentici.

Guidata da Davide Calatri, Davide Porcu e Luca Martinetti, l’associazione non è solo sport ma anche inclusione: tra le vele ci sono atleti che competono a livello nazionale e ragazzi che hanno trovato nel kitesurf un’occasione di crescita e libertà, come il giovane autistico che si allena ogni giorno con il gruppo o i minori in riabilitazione coinvolti nei corsi in passato. La spiaggia diventa così palestra, luogo di incontro e laboratorio sociale.

Il successo, però, porta anche nuove sfide: i cento metri di litorale oggi a disposizione non bastano più a una comunità in costante espansione. Per questo Kite Zone chiede più spazio – altri due o trecento metri – non solo per accogliere in sicurezza chi pratica il kitesurf, ma anche per far crescere un fenomeno che porta turismo, vitalità e visibilità a Capoterra. Perché, ricordano gli istruttori, «il vento qui è perfetto» e ha già reso Capoterra una capitale mediterranea della vela acrobatica.

