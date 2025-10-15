VaiOnline
Municipio.
16 ottobre 2025 alle 00:13

Kite foil, Milia premia il campione del mondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un Mondiale appena vinto, primo italiano della storia, e un Olimpiade come obiettivo. Nella sede istituzionale dell’Ex Convento, l’ormai quartese Riccardo Pianosi è stato ricevuto ieri dal sindaco Graziano Milia, che ha voluto complimentarsi personalmente con l’atleta di kite foil per il recente successo nelle acque del Poetto quartese. «Fa sempre piacere incontrare giovani che si dedicano alle discipline con così tanto impegno», il commento di Milia che ha donato a Pianosi la spilletta dei Quattro Mori. «Riccardo è la prova che questi sacrifici possono restituire grandi soddisfazioni. Gioie che poi si riflettono in chi lavora con lui, in chi gli sta vicino, in tutta la comunità dalla quale viene. E in questo caso il compiacimento è appunto anche nostro, perché il primo Mondiale della specialità l’ha portato a casa un ragazzo che ha volontariamente scelto la nostra città come luogo dove vivere». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 