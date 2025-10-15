Kite foil, Milia premia il campione del mondo 

Un Mondiale appena vinto, primo italiano della storia, e un Olimpiade come obiettivo. Nella sede istituzionale dell’Ex Convento, l’ormai quartese Riccardo Pianosi è stato ricevuto ieri dal sindaco Graziano Milia, che ha voluto complimentarsi personalmente con l’atleta di kite foil per il recente successo nelle acque del Poetto quartese. «Fa sempre piacere incontrare giovani che si dedicano alle discipline con così tanto impegno», il commento di Milia che ha donato a Pianosi la spilletta dei Quattro Mori. «Riccardo è la prova che questi sacrifici possono restituire grandi soddisfazioni. Gioie che poi si riflettono in chi lavora con lui, in chi gli sta vicino, in tutta la comunità dalla quale viene. E in questo caso il compiacimento è appunto anche nostro, perché il primo Mondiale della specialità l’ha portato a casa un ragazzo che ha volontariamente scelto la nostra città come luogo dove vivere». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA