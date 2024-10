Kite, a Torregrande Maeder resta in testa 

Una sola regata per la Formula Kite Youth European Championship in corso a Torregrande: è l’unico regalo del maestrale che, toccando i 10 nodi, è giunto nel Golfo di Oristano consentendo alla flotta maschile di portare a termine una gara mentre quella femminile è rientrata in spiaggia senza gareggiare. Maximilian Maeder si è confermato in testa, seguito dall’italiano Riccardo Pianosi. In semifinale si sono qualificati lo svizzero Gian Stragiotti e il ceco Vojtec Koska, mentre ai quarti sono passati Voester, Fonseca, Dickinson, Maini e Koszowski.

Le regate, iniziate il 9 ottobre con le Open Series, sono proseguite con le Medal Series per i primi 9 in classifica, mentre la “Gold Ticket” ha permesso a un atleta di aggiudicarsi l’ultimo posto per la finale. Tra le donne in finale sono arrivate Lysa Caval e Derin Atakan, con Magdalena Woyciechowdka e Zoe Boutang in semifinale. Anche per loro il Golden Ticket si assegnerà oggi.

Nell’U17 maschile lo svizzero Karl Maeder ha mantenuto la testa seguito da Carmel Avisar e l’italiano Julio Houze, mentre nella categoria femminile ha primeggiato Karolina Jankowska, seguita da Tylia Louber e Argyro Krotsi.

Le premiazioni si terranno nel pomeriggio di oggi sul palco dell’Open Water Challenge all’asd Eolo Beach Sports.

RIPRODUZIONE RISERVATA