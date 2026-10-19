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San Michele.
20 ottobre 2026 alle 00:47

Kit per la raccolta differenziata distribuiti in cimitero 

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Una giornata di sensibilizzazione per la corretta raccolta differenziata all’interno dei cimiteri cittadini. Stamattina, dalle 9, all’ingresso del cimitero di San Michele saranno presenti degli operatori che distribuiranno gratuitamente 500 kit composti di scopino e paletta per la pulizia delle tombe. Inoltre forniranno ogni indicazione pratica ai visitatori sulla corretta separazione dei materiali di scarto dovuti alla cura degli spazi dedicati al ricordo dei propri cari: in particolare fiori secchi, vasi di plastica, carta, involucri di cellophane, lumini votivi, spugne.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato competente per la gestione dei servizi cimiteriali in collaborazione con Eureka Srl – società che gestisce le operazioni cimiteriali, di pulizia e di mantenimento del decoro nei cimiteri cittadini – nasce con l’obiettivo promuovere il decoro dei luoghi di culto.

In generale, l’invito è sempre quello di utilizzare gli appositi contenitori posizionati nei luoghi di raccolta per l’organico (fiori recisi, piante appassite e sfalci verdi privati di fil di ferro o spugne), la carta (cartoni e imballaggi), la plastica (involucri dei fiori e bottiglie in particolare), i contenitori di vetro e lattine in alluminio e l’indifferenziato per i rifiuti non riciclabili. E oggi tutte queste indicazioni saranno fornite dagli operatori presenti all’ingresso con tanto di omaggio: un kit per la pulizia delle tombe e degli spazi proprio per sensibilizzare le persone che arriveranno in cimitero.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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