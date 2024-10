Kit per la differenziata, ultima consegna 

Prosegue a Quartucciu la consegna, iniziata a maggio, dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si potranno dunque ritirare venerdì 11 ottobre e martedì 15 dalle 16 alle 19 al Teatro Olata in piazza Sunda. L’avviso è rivolto soltanto agli utenti che non hanno ritirato i sacchetti nella tornata estiva (maggio-giugno).«Sono le ultime date utili per ritirare il kit», avverte l’assessore all’ambiente Walter Caredda, «per evitare spiacevoli inconvenienti e sovraffollamenti, è bene non recarsi a sul posto in prossimità dell’orario di chiusura».Sono circa due milioni i kit destinati a oltre sei mila utenze domestiche e alle circa 600 attività commerciali presenti sul territorio.Per i prossimi 12 mesi dunque i cittadini non dovranno preoccuparsi di acquistare sacchetti per il secco, per l’umido e per la plastica. A chi ne avesse bisogno verranno consegnati anche i mastelli e per i proprietari di case con oltre 200 metri di giardino le compostiere.

