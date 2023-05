Kirghizistan-Sardegna,  il progetto di Coldiretti  

Un progetto di integrazione dei lavoratori del Kirghizistan in Sardegna. Di questo, ma anche di lavoro, decreto flussi e immigrazione si è parlato a Cagliari durante l’incontro tra la delegazione di Coldiretti Sardegna, guidata dal presidente regionale, Battista Cualbu, il direttore Luca Saba e il direttore di Cagliari, Giorgio Demurtas, con l’ambasciatore del Kirghizistan in Italia, Taalay Bazarbaev accompagnato da una sua rappresentanza.

Durante l’appuntamento si sono posti tasselli per un percorso con l’obiettivo «di creare opportunità di lavoro stabile e nel pieno rispetto della legalità sia in termini di servizi sociali che per il mondo produttivo, in particolare quello agro-pastorale - sottolineano il presidente Cualbu e il direttore Saba - c’è una crescente richiesta da parte delle nostre aziende di manodopera, in particolare delle zone interne, con la grande richiesta delle nostre comunità locali di servizi assistenziali».

