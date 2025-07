Kira ha perso tutto e ora cerca una casa 

A Monserrato questa cagnetta di due anni di taglia piccola (foto in alto a sinistra) cerca adozione. È affettuosa e non è un giocattolo per bambini. Si affida solo con adozione consapevole. Per informazioni 349.8185733.

Tre gattini

Hanno mesi, sono sverminati e sono abituati a usare la lettiera. Sono tre i gattini (uno lo vedete nella foto in basso a destra) che si affidano a Cagliari e Sud Sardegna e nel Medio Campidano. Per contatti chiamare al numero 392.2387906.

Kira ha perso tutto

Da un giorno all'altro Kira (foto in basso a sinistra) ha perso tutto quello che aveva conquistato in un anno: all’improvviso si è trovata senza una casa, senza una famiglia, senza un punto di riferimento. È un cane eccezionale e per questo non ha perso fiducia nelle persone, anche quelle a lei sconosciute. Il suo cuore è rimasto grande e buono, in attesa che qualcuno la scelga per la vita. Ha un anno e mezzo, va d'accordo con i suoi simili e adora le persone, brava in passeggiata e sterilizzata. Si trova allaTana di Bau (Quartu). Informazioni su whatsapp al 393.9084889 o 328.366490.

Chanel

Quella che vedete nella foto in alto a destra è Chanel, cinque chili di “pepe”. Chi volesse adottarla chiami il numero 348.6995817.

