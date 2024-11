Kingstone verso il recupero, Jankto ai box 

Ieri si è allenato parzialmente col gruppo, già questa mattina potrebbe svolgere l’intera seduta insieme ai compagni. Kingstone Mutandwa verso il recupero completo. L’attaccante zambiano spera di esserci, dunque, lunedì sera per la sfida con la lanciatissima Lazio, posticipo dell’undicesima giornata della Serie A. Nel caso, l’unico giocatore del Cagliari indisponibile sarebbe Jankto, alle prese con il solito fastidio alla caviglia destra. Anche ieri, il centrocampista ceco si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato.

Il punto

Prosegue, dunque, senza intoppi la preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini. Per la trasferta romana, l’allenatore Nicola avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Sei giorni in più di allenamenti consentono poi al capitano Pavoletti (già convocato per la gara col Bologna) di forzare ulteriormente dopo il lungo stop per trovare una condizione atletica quanto meno accettabile. E poter dare così un contributo in campo, magari nel finale.

Cagliari-Milan

Testa alla Lazio, prossimo avversario. Prosegue intanto la vendita dei biglietti per la gara successiva col Milan, in programma alla Domus sabato 9. Già raggiunta quota 15mila spettatori.

