Kingstone rossoblù fino al 2028 Il Cagliari adesso punta su di lui 

“Il Cagliari Calcio è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del calciatore Kingstone Mutandwa, che ha siglato un nuovo accordo con il club fino al 30 giugno 2028”. Dietro un formale comunicato di una grande club di calcio si può nascondere una storia straordinaria, la grande bellezza dello sport, della realizzazione di un sogno. Nel nostro caso, un giovane talento arrivato da una terra lontanissima – il secondo attaccante, il terzo rossoblù di quell’immensa parte dell’Africa che sforna atleti di valore – sul quale investe il Cagliari, ma non solo. Perché Kingstone Mutandwa, da Chibombo, Zambia, indosserà la maglia rossoblù per altri quattro anni e, idealmente, anche quella dello studio Branchini, uno degli agenti di maggior peso del panorama nazionale, rappresentante – fra i tanti – anche di Leonardo Pavoletti.

Il sorriso contagioso, l’umiltà e l’educazione di un ragazzo atleticamente straripante, la fiducia che si è conquistato col lavoro e perché no, anche con gli immensi sacrifici, tutti questi sono gli ingredienti che hanno consentito a King di raggiungere e mantenere la Serie A partendo dall’Atletico di Lusaka, capitale dello Zambia, un milione e mezzo di abitanti a 1400 metri d’altezza, dove il turismo sta diventando il motore del tessuto economico grazie all’abbacinante bellezza della natura, dei parchi, di un clima ideale per dodici mesi all’anno.

La storia

Fra il 2021 e il 2023 attira l’attenzione dei club europei grazie ai suoi gol, 34 in due stagioni. Il settore scouting del Cagliari lo segnala, lo stesso presidente Giulini nel corso di viaggio nello Zambia lo vede e ne resta colpito: a facilitare lo sbarco in Sardegna un anno fa è stato Mauro Sanna, cagliaritano che da anni lavora in Zambia, presidente dell'Atletico Lusaka e tifoso del Cagliari. «Starai bene con la maglia rossoblù», gli disse Sanna, e così è andata.

La società rossoblù ha puntato su Kingstone pensando anche ai prossimi anni, come già fatto con altri ragazzi fra il 2002 e il 2004, Luvumbo su tutti, che arriva da uno Stato confinante, l’Angola. Kingstone cresce nella formazione Primavera (18 presenze e 5 reti) ma la sua clamorosa esplosività e le doti da attaccante “all around”, ovvero capace di giocare dappertutto nella metà campo avversaria, lo portano di forza in prima squadra. Il 3 marzo l’esordio in Serie A nella fortunata trasferta di Empoli, vittoria per 0-1 con la rete di Jankto. Ma senza dubbio il primo ricordo che viene in mente se si pensa a King è la notte del 23 maggio, nel finale di Cagliari-Fiorentina Ranieri lo getta in campo e lui ripaga la fiducia con il primo gol in Serie A, uno splendido destro da fuori area. L’11 giugno, in questo 2024 da urlo, arriva il suo debutto con la nazionale maggiore dello Zambia, nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Tanzania.

King, così lo chiamano i compagni, serio e professionale, è benvoluto da tutto il gruppo Cagliari. Vive in città, zona Amsicora, il suo italiano migliora giorno dopo giorno. Come il suo calcio. Da Ranieri a Nicola, la scelta di tenerlo in prima squadra e non fargli cominciare la trafila dei prestiti potrebbe rivelarsi vincente. Adesso tocca a King, ma sul suo impegno non sembrano esserci dubbi.

