Kingstone insegue il sogno  

C’è un giocatore che sta catturando l’attenzione di Claudio Ranieri. Si chiama Kingstone Mutandwa, centravanti zambiano di Chibombo, gioca nella Primavera di Fabio Pisacane come fuoriquota e negli ultimi giorni si sta allenando con la prima squadra. L’attaccante, classe 2003, è anche partito titolare nell’amichevole di allenamento con il Carbonia sabato scorso ad Asseminello. Kingstone è rimasto in campo per circa un’ora, sua la rete del momentaneo 3-0 con una bella torsione di testa. Il sogno, insomma, è in corso.

Il viaggio di Giulini

“King”, così chiamato dai suoi compagni di squadra, è arrivato quest’estate dall’Atletico Lusaka per trascorrere un periodo di prova nel Cagliari Under 20, insieme al difensore connazionale (e compagno di squadra) Gift Mphande. Le sue prestazioni durante la pre-season hanno convinto Pisacane e il ds Pieluigi Carta a tesserarlo a metà agosto. Ma la società aveva iniziato a monitorarlo già dall’anno scorso, dopo che il presidente Tommaso Giulini lo aveva visto segnare dal vivo in un match di campionato a Lusaka, durante una vacanza trascorsa in Zambia, ospite dal presidente e proprietario dell’Atletico Lusaka, il cagliaritano Mauro Sanna. La relazione di amicizia tra il patron rossoblù e Sanna si è tradotta in un’intesa tra le due società che ha portato al trasferimento di Kingstone al Cagliari, nonostante ci fossero sul banco altre offerte (anche più vantaggiose) per l’Atletico Lusaka. Alla base c’è sicuramente il lavoro di scouting svolto del club rossoblù, attento a seguire talenti di prospettiva.

Un giocatore completo

«Kingstone è un giocatore completo – spiega il presidente del club zambiano, Mauro Sanna – oltre ad essere fisicamente strutturato, riesce ad abbinare velocità e tecnica. Ha bisogno di un periodo di ambientamento, perché proviene da un calcio diverso, anche se il mio club ha una connotazione molto europea. Parte dello staff tecnico ha lavorato nel Barcellona e proviamo a trasmettere questo modello ai ragazzi». Sanna racconta di come Kingstone, prima ancora di passare al Cagliari, abbia seguito le vicende sportive dei rossoblù: «Quando ho ospitato il presidente Giulini nel mio centro sportivo, gli ho segnalato da subito King. Dopo che lo ha visto segnare in una gara ufficiale, ha voluto stringergli la mano per fargli i complimenti. Da quel momento si può dire che King sia diventato un nuovo tifoso del Cagliari. Non si è perso una partita, compreso lo spareggio di Bari».

I numeri

Kingstone si fa subito notare in quarta serie zambiana con il Sunshine FC (22 gol in 14 partite). Nel 2021-22 passa all’Atletico Lusaka con cui vince la classifica marcatori di terza divisione con 18 reti in 22 gare. Lo scorso anno, sempre con il club di Mauro Sanna, gioca nella Serie B zambiana e va a segno 16 volte. Ha poi trascinato la Nazionale U20 alle qualificazioni di Coppa d’Africa con i suoi gol in semifinale e nella finale contro il Mozambico. In Coppa d’Africa vanta tre presenze e un gol. Ora sta a lui sfruttare le chance offerte da Pisacane (e Ranieri). La storia di Zito Luvumbo insegna che si può arrivare in alto.

