King LeBron vola a 38.390 punti: superato Jabbar 

Il basket ha un nuovo re. Si chiama LeBron James ed è nato ad Akron (Ohio) 38 anni fa. Con 38.390 punti, è nella leggenda diventando il miglior realizzatore nella storia della NBA, +3 sul record del leggendario Kareem Abdul-Jabbar, che resisteva dal 5 aprile 1989 (e che, va detto, per metà della ventennale carriera non potè usufruire del tiro da 3). L'impresa è valsa a James anche i complimenti del presidente Joe Biden, che sottolinea che il nuovo re «ispira la Nazione a migliorare se stessa». Il muro è crollato nella partita che i suoi Los Angeles Lakers hanno finito per perdere (133-130) contro Oklahoma City. Sconfitta non poteva essere però più dolce per i 20mila che assiepavano le tribune della Crypto.com Arena. Tra loro celebrità come Jay-Z, John McEnroe e Magic Johnson, che per un posto a bordo campo e poter dire «quella sera io c'ero» hanno sborsato fino a 24.000 dollari. Un tiro in sospensione, durante il terzo quarto, è stato il gesto con il quale LBJ si è preso il record individuale più prestigioso del basket americano. Ha chiuso l'incontro con 38 punti, superando i 38.387 di Kareem. Un primato che può divenire quasi inattaccabile se LeBron proseguirà, come sembra certo. Basti dire che tra i possibili pretendenti, lo statunitense Jason Tatum (Boston Celtics), 24 anni, è a 9.218 punti; lo sloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), 23 anni, a 8.531.

Le braccia alzate sono state il segnale che ha interrotto il gioco e fatto esplodere la festa dei tifosi. Un gesto che ha ricordato quello di Pelé quando realizzò, su rigore, la rete numero 1000 in Santos-Vasco de Gama, del 19 novembre 1969. Il gioco si è interrotto, è arrivata sul parquet la famiglia di un LeBron in lacrime che ha ringraziato anche «i sostenitori dei Lakers, unici». E poi un pensiero speciale per Kareem Abdul-Jabbar, venuto di persona per il passaggio del testimone: «Essere al cospetto di una leggenda del genere significa molto per me. È una grande lezione di umiltà». Jabbar aveva stabilito il proprio record dopo 1.560 partite di regular season. A James ne sono bastate 1.410. Alle loro spalle, Karl Malone (3°, 36.928 punti), Kobe Bryant (4°, 33.643 punti), Michael Jordan (5°, 32.292) e Dirk Nowitzki (6°, 31.560).

