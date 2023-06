King Howl e l’America degli anni ’60 «Perché siamo tutti uomini in viaggio» 

È una miscela incendiaria quella che alimenta il viaggio on the road di “Homecoming”, il nuovo album dei cagliaritani King Howl, fresco di pubblicazione per l’etichetta di Ossi, Electric Valley Records. Una storia di allontanamenti e ritorni, crescita, mutamento e catarsi, ambientata nell’America degli anni ’60 e spinta dall’ispirazione heavy blues, mai come oggi venata di spunti stoner, psych rock e punk nella personalissima sintesi della band, formata da Diego Pani alla voce e all’armonica, Marco Antagonista alla chitarra, Alessandro Cau al basso e Paolo Succu, subentrato di recente ad Alessandro Sedda, alla batteria. Anticipato dai singoli “Home” e “Motorsound”, l’album rilancia anche l’attività dal vivo dei King Howl, che nei prossimi mesi saranno impegnati in Italia, Europa e, ovviamente, in Sardegna, con le date dell’8 luglio a Seneghe, del 21 a Seui e del 22 a Sarroch, per poi bissare il 18 agosto a Porto Ferro e il 19 a Carbonia. E domani saranno on air su Radiolina, ospiti di Francesco Abate, a “Caffè Corretto”.

“Homecoming” ci porta on the road, in che genere di avventura?

«Un viaggio immaginario nell’America degli anni ’60. Non è un concept album, ma c’è una storia dietro, quella di un ragazzo che fugge da una setta conservatrice cristiana del Midwest e si imbarca in questo giro per gli Stati Uniti. Viaggia prima sui treni, nei vagoni merci, per poi conoscere tutta quella vita che c’è fuori dalla sua piccola comunità: l’amore, il sesso, ma anche le rivolte per i diritti civili. Incontra diversi personaggi, in un percorso che lo farà crescere, per questo l’album si apre con il riferimento al gallo, un uccello che non può volare, e si chiude con l’immagine del grande airone blu, un uccello migratore, ma che in realtà nidifica sulle coste americane e ritorna sempre a casa».

Come il protagonista di questa storia?

«Sì, perché a metà del viaggio succede qualcosa, per cui la sua comunità soffre e quindi, compiuto il suo percorso, decide di tornare a casa e di ricostruire la sua comunità con dei valori nuovi. L’immaginario del disco riflette una mia esperienza personale, che per qualche anno mi ha portato a vivere in Nord America, tra il Canada e Washington DC, e a viaggiare nel Delta del Mississippi, dove ho girato un documentario sul blues».

Band sarda, ambientazione americana: esistono dei punti di contatto tra l’immaginario del disco e le vostre radici isolane?

«Non ho mai pensato alla nostra musica come legata alla Sardegna a livello di racconto, ma non nego che l’idea del ritorno, che fa parte di questo disco, abbia a che fare con il mio legame con la Sardegna, dove sono tornato a vivere da qualche tempo».

Nel disco c’è anche un omaggio ai Rolling Stones.

«Nei nostri dischi abbiamo sempre messo delle cover, proprio per esplicitare il nostro desiderio di fare blues, ma a modo nostro. Il famoso pezzo degli Stones ci stava benissimo nella trama, “Gimme Shelter” significa forniscimi un riparo ed era quello di cui il nostro protagonista aveva bisogno in quel momento». ( c. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA