Kim torna dalla Russia con un fucile e 6 droni 

Mosca. Il treno blindato di Kim Jong-un fa rotta - lentamente - verso casa. Dal suo viaggio in Russia il dittatore nordcoreano porta a casa la promessa di una visita di Vladimir Putin, che vale molto sul piano della propaganda dato che Mosca ha potere di veto all’Onu ed è da lì che passano molte delle sanzioni imposte a Pyongyang. Inoltre Kim come souvenir porta con sé una carabina, dono personale dello zar, e sei droni ottenuti nelle fabbriche belliche della regione di Primorye, nell'Estremo Oriente russo. Il punto ora è se Kim fornirà armi alla Russia per aiutarla nella guerra all’Ucraina? I media di Pyongyang riferiscono che il leader nordcoreano e il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, a Vladivostok hanno parlato di «rafforzamento tattico e strategico e degli scambi reciproci tra le forze armate nel campo della difesa e della sicurezza». Il ministro della Difesa nordcoreano Kang Sun Nam ha poi «espresso la disponibilità a cercare un ulteriore rafforzamento della coesione bellica e della cooperazione con l’esercito russo».

RIPRODUZIONE RISERVATA