Kim Jong-un fa saltare in aria i collegamenti via terra tra le due Coree  

Pyongyang. Kim Jong-un ha fatto saltare in aria parti dei collegamenti via terra intercoreani sul suo lato di confine, mandando in frantumi ciò che restava dei periodi di riavvicinamento tra le due Coree, incluso un summit del 2018 tra i rispettivi leader in cui dichiararono che non ci sarebbe stata più guerra grazie all’apertura di una nuova era di pace. «Le forze del Nord hanno attivato intorno a mezzogiorno le detonazioni per bloccare» i collegamenti di strade e ferrovie a Gyeongui e Donghae, hanno annunciato i capi di stato maggiore congiunti di Seul. L’esercito sudcoreano, con una mossa ad alta tensione, ha risposto sparando colpi di avvertimento a sud della linea di demarcazione militare. Più tardi, l’emittente pubblica sudcoreana Kbs ha riferito che Kim ha visitato il sito per ispezionare di persona i preparativi. Dalla scorsa settimana c’è stata una crescente guerra di parole tra le Coree dopo che il Nord ha accusato Seul di aver inviato droni sulla capitale Pyongyang e lanciato volantini anti-Kim.

