«Kim dallo zar per vendere armi» 

MOSCA. «Non possiamo confermarlo, non abbiamo nulla da dire su questo». La risposta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non fa che alimentare il mistero sulla possibile visita in Russia di Kim Jong-un. E in molti si aspettano di vedere il leggendario treno blindato del leader nordcoreano arrivare a Vladivostok, dove a margine dell'Eastern Economic Forum dal 10 al 13 settembre potrebbe incontrare Vladimir Putin per parlare dell'invio di armi a Mosca. «Pyongyang pagherà un prezzo se fornirà armamenti alla Russia», ha avvertito il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, ma d’altronde che Mosca «si rivolga ad un Paese come la Corea del Nord, dice molto sulle sue capacità».

«Disgustoso»

Ma a far discutere ieri era anche una sortita del presidente russo contro il suo omologo ucraino, che è ebreo: è «disgustoso», ha detto Putin, che Zelensky con le sue radici religiose si presti a «coprire la glorificazione del nazismo e coloro che hanno guidato l’Olocausto in Ucraina» con «lo sterminio di 1,5 milioni di persone». «I comuni cittadini in Israele capiscono questo meglio di tutti, guardate quello che dicono su internet», ha aggiunto Putin, che vede nella dirigenza ucraina l’erede dei nazionalisti di Stepan Bandera, alleati del terzo Reich. Secca la la risposta di Kiev: Putin «usa cinicamente l’Olocausto come vetrina per giustificare le moderne pratiche naziste russe».

Il pilota

Ma a Putin sembra replicare anche Maksim Kuzminov, un pilota russo che il 23 agosto ha disertato volando oltre confine con un elicottero Mi-8. Il militare 28enne ieri in una conferenza stampa organizzata dal Media Center di Kiev ha detto che «in Ucraina non ci sono né fascisti né nazisti. Qui c'è un mondo a colori» e ha invitato i suoi ex commilitoni a mollare la guerra «persa» di Vladimir Putin e cercare un futuro migliore in Ucraina: «Se fai come me, non te ne pentirai».

