Killer senza pietà, colpo di grazia all’allevatore a terra 

Lo schema è quello visto mille volte nei delitti delle faide della Barbagia. Un agguato da muretto a secco. Appena ha fermato l’auto ed è sceso dalla sua Fiat Punto grigia per aprire il cancello del suo ovile, sfilando davanti ai fari accesi della sua vettura, è stato investito da una fucilata al fianco. Poi il killer lo ha raggiunto quando era a terra, ha completato la sua opera di morte con una fucilata alla testa a bruciapelo che lo ha reso irriconoscibile. È stata un’esecuzione in piena regola quella portata a compimento dal killer che martedì ha ucciso Francesco Cidu, l’allevatore 66enne di Gavoi freddato con almeno due fucilate mentre si recava nel suo ovile in località Gainadu nelle campagne del paese.

Ombre dal passato

Un delitto da muretto a secco, un modus che mille volte si è ripetuto nelle campagne della Barbagia, ma a Gavoi non si vedeva da tempo immemore. Se anche il paese sulle sponde del lago di Gusana deve fare i conti con la cronaca di tantissime vittime ammazzate, la gran parte di quelle cadute sotto la follia di una mano assassina negli ultimi decenni sono donne. Vittime di femminicidio come Pina Sedda o Dina Dore, o di matricidio come Angela Podda. Ma bisogna tornare addirittura al 1857 e sfogliare i procedimenti penali del Regno di Sardegna per ritrovare un delitto nelle campagne del paese che ha i tratti tipici dell’agguato da muretto a secco, di quelli che nel centro dell’Isola riportano alle faide. Vittima dell’omicidio volontario, al numero di registro del Regno 1967, allora fu un tale Antonio Cau. Qualcosa a cui Gavoi non è abituata. Per questo il sindaco Salvatore Lai ha detto: «Sono sconvolto dal modo in cui potrebbe essere avvenuto, così cruento che io non ricordo ci sia stato nella storia del paese. Apre scenari inquietanti che non appartengono al nostro centro. La mia comunità non può che interrogarsi, le coscienze di ognuno di noi devono porsi il problema di cosa stia accadendo». Negli ultimi mesi Gavoi è stato teatro di roghi e attentati. Oggi Lai sarà a Nuoro, dove il prefetto Giancarlo Dionisi ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Ore di vantaggio

Contemporaneamente a Oristano ci sarà l’esame autoptico che il titolare dell’indagine, il pm Andrea Jacopo Ghironi, ha affidato al medico legale Roberto Demontis e si svolgerà nella sala settoria dell’ospedale San Martino. A Nuoro quella del San Francesco è da mesi inagibile. Il medico legale dovrà accertare anche l’ora del delitto, che secondo una prima ipotesi potrebbe essere avvenuto la mattina di martedì, anche se il corpo di Cidu è stato ritrovato solo dopo le 20. L’auto infatti era rivolta verso il cancello in ingresso all’azienda, e il killer si sarebbe nascosto dietro un cespuglio sulla sua destra poi avrebbe aperto il fuoco. Avrebbe avuto dieci ore di vantaggio prima che scattasse l’allarme. A chiamare i soccorsi un conoscente della famiglia a cui era stato chiesto di cercarlo.

Un anno fa, era il 20 dicembre, Francesco Cidu era stato assolto con il figlio Mauro dall’accusa di aver sgozzato degli agnelloni e dato fuoco a un’azienda a Lodine. Chi ha agito forse lo sapeva e ha scelto quella data per confondere, oppure è solo una tragica coincidenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA