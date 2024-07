Killer in azione con foulard e occhiali neri 

Il killer di Mino Marongiu aveva un foulard stretto attorno al collo che gli nascondeva la bocca. In più occhiali neri a celare il suo volto, già semicoperto da un cappellino con visiera ben calata. A distanza di una settimana e mezzo dall’omicidio del 52enne di Arzana, emergono altri particolari sulla persona della quale gli inquirenti sono in possesso di immagini prodotte dalle telecamere installate in piazza Roma. Il sicario, al quale dare un nome è un rebus, è arrivato in piazza attraverso via Suja, al lato dell’hotel Murru dove Marongiu aveva consumato la colazione e acquistato qualche caffè da asporto. Dopo la missione criminale, colpendo a morte Marongiu con nove colpi di pistola semiautomatica, il killer è fuggito infilandosi in via Suja dove ha fatto perdere le sue tracce. Le indagini, coordinate dalla pm Valentina Vitolo, sono condotte dai carabinieri di Lanusei. (ro. se.)

