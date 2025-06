Killer delle escort, resti umani in giardino 

PISTOIA. Scavando nel giardino e in un terreno vicino alla casa di Vasile Frumuzache, il vigilante 32enne reo confesso degli assassinii di Ana Maria Andrei e Denisa Adas, il reparto scientifico dei carabinieri ha trovato una vertebra - compatibile con la sua confessione di aver decapitato Denisa - una ciocca di capelli e un paio di mutande da donna. Alle ricerche dentro la casa ha preso parte anche una unità cinofila. I nuovi reperti verranno analizzati per ricavare le compatibilità con le due donne scomparse e uccise.

Segni di incendio

La casa, in frazione Bizzarrino, è sotto sequestro. È una porzione di casale in mezzo alla campagna. Cumuli di terra tradiscono gli scavi fatti vicino all’altalena e ai tricicli. L’area è delimitata dai nastri dei carabinieri. Ieri poi è stato interdetto l’accesso alla campagna dalla parte opposta della strada, dove il muretto di un pozzo artesiano e i mattoni che lo sovrastano sono anneriti da resti di un incendio recente, all’apparenza anche di materiali plastici o collosi. Elemento da approfondire, visto che Fruzumache ha confessato di aver bruciato vicino a casa la testa di Denisa.

Il casolare dell’impiccato

I suoi vicini sarebbero stati sentiti dagli inquirenti, che hanno lavorato anche nel casolare abbandonato dove la guardia giurata ha gettato i corpi delle donne, facendoli poi ritrovare. I montecatinesi lo ricordano come il “casolare dell’impiccato”, i vigili del fuoco e altro personale hanno decespugliato e potato la vegetazione incolta intorno alla struttura per escludere che ci siano altri corpi. L’edificio si raggiunge da una stradina secondaria dopo l’abitato elegante prossimo alle celebri terme, poi lungo un viottolo bianco carrabile. In attesa dei riscontri scientifici sugli ultimi ritrovamenti, dall’inchiesta emerge la crescente convinzione degli inquirenti che Vasile Frumuzache non abbia agito da solo. E l’idea che abbia dei complici alimenta il timore, ancora non fugato, che ci siano altre vittime. Intanto la procura di Prato continua a non escludere dall’inchiesta l’avvocato calabrese già indagato per sequestro di persona e a scandagliare le relazioni in Toscana di Frumuzache. Prima di prendere casa a Monsummano l’uomo avrebbe abitato nell’Empolese, trasferendosi dalla Sicilia dove era approdato a 14 anni, al seguito della madre che vi aveva trovato lavoro come badante.

RIPRODUZIONE RISERVATA