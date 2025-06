Killer delle escort aggredito, forse altre vittime 

Prato. L’aggressione in carcere a Vasile Frumuzache da parte di un cugino di una vittima, l’ipotesi che abbia avuto dei complici e la convinzione che potrebbero essere più di due le donne uccise: sono le novità che agitano l’inchiesta della procura di Prato sul killer delle prostitute.

Nuovi indizi

Ci sarebbero indizi trovati nella perquisizione nella casa di Monsummano che fanno propendere per altre vittime. Elementi meno macroscopici della Bmw di Ana Maria Andrei - la prima vittima nell’estate 2024 - ma meritevoli di approfondimenti. È presto per dire se porteranno a individuare nuove vittime, ma il rischio di essere in presenza di un omicida seriale è percepito in questa fase come molto alto fra magistrati e investigatori. Si punta a analizzare i casi di donne scomparse nelle zone frequentate da Frumuzache in Toscana, ma la ricerca potrebbe estendersi anche in Sicilia dove abita parte della famiglia, in provincia di Trapani. La procura ha deciso di disporre l’esame di ben sette anni di traffico telefonico da e verso gli apparecchi di Frumuzache. Dai nominativi delle utenze potrebbero emergere nomi di vittime scomparse come è successo con la sim di Ana Maria Andrei, riattivata la sera del 15 maggio 2025 mentre stava per avvenire l’assassinio di Denisa Paun a Prato.

L’assenza del sangue

E proprio il suo racconto di questo delitto non coincide con l’assenza totale di sangue dalla camera del residence dove lui l’avrebbe strangolata e decapitata. Così sul delitto nel residence si affaccerebbe l’ipotesi di complici che potrebbero aver aiutato il killer nelle azioni di trasporto e soppressione del cadavere. Stamattina per Frumuzache nel carcere di Prato ci saranno l’udienza di convalida e l’interrogatorio col gip. Intanto il 32enne è rientrato in cella dopo l’aggressione di ieri ad opera di un altro detenuto, un cugino di Ana Maria Andrei, che gli ha lanciato sul volto dell’olio bollente causandogli ustioni fino al secondo grado. Sull’episodio la procura ha aperto un procedimento: il procuratore Tescaroli aveva indicato di adottare la massima sorveglianza per Frumuzache, a rischio di vendetta, ma una protesta di romeni avrebbe convinto il personale penitenziario a spostarlo dalla sezione Protetti a un altro reparto. Qui, senza nessun controllo, il cugino di Ana Maria ha potuto attaccarlo.

