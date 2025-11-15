Kilicsoy, ti stiamo aspettando  

Quasi un’ora in undici partite. Lo seguono importanti club europei, in Turchia è uno dei migliori talenti giovani del Paese, ha esordito perfino in nazionale maggiore nell’estate 2024, scelto da Montella. Punta centrale, seconda punta, anche esterno d'attacco, un milione di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato – per il Cagliari – a 12 milioni. Ma dal suo sbarco in Italia, nell’agosto scorso, di Semih Kilicsoy sappiamo poco o nulla. «Quando lo vedremo pronto, potrà giocare», ha detto poco meno di un mese fa Fabio Pisacane, che avrebbe senza dubbio bisogno di una alternativa in attacco, vista la penuria di gol e la traumatica uscita di scena di Anfrea Belotti. Ma il ragazzo, nato il giorno di Ferragosto del 2005, si allena – e anche bene, si sente dire – ma il campo lo vede col binocolo. La Coppa Italia è stata la palestra giusta per crescere, ha anche segnato il primo gol su rigore con la maglia rossoblù, per il resto è un non-titolare, nonostante il pedigree di alto profilo e un recente passato da copertina (in Turchia).

Chi è

Nasce a Istanbul e cresce nel settore giovanile del prestigioso Beşiktaş. I tecnici della società lungo il suo percorso notano le sue grandi potenzialità, diventa il miglior marcatore del campionato U19 nella stagione 2023-24 con 42 reti in 64 partite, sbarca in prima squadra ed esordisce in Süper Lig a 17 anni nella partita con l’Antalyaspor. Nel luglio 2023 segna un gol nella vittoria col Tirana nei preliminari di Conference League, nel gennaio 2024 Semih arriva la prima doppietta in campionato, a seguire ne arriva un’altra nel sentitissimo match vinto col Trabzonspor. Diventa così uno dei golden boy in Turchia, il Cagliari nell’estate 2025 lo porta in rossoblù superando la concorrenza di alcuni club fra Premier e Liga. Le Aquile Nere ne mantengono la proprietà, di lui le Aquile Nere del Besiktas e il Cagliari discuteranno alla fine della stagione italiana 2025-26.

Le ripetizioni

Prima della vittoriosa trasferta di Lecce, era stato lo stesso Pisacane – abilissimo nella pretattica – a indicare “Kili” come un possibile titolare a Via Del Mare. Entra negli ultimi 9 minuti contro la Fiorentina, proprio a Lecce Pisacane lo schiera al 73’, nella disfatta col Bologna entra al 78’, a Roma con la Lazio lo vediamo al 70’. Aspettando di diventare protagonista, ha cominciato con un docente le lezioni di italiano. La Serie A è complessa, ma se non capisci una virgola di quello che ti dicono, la salita è ancora più ripida. Testa e fisico, il Cagliari aspetta il decollo di Kilicsoy: il predestinato non può essere una meteora.

RIPRODUZIONE RISERVATA