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12 giugno 2026 alle 00:26

Kiliçsoy saluta: «Grazie per il sostegno» 

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Non riscattato dal Cagliari, Semih Kiliçsoy torna al Beşiktaş per fine prestito. Ma, prima di concludere ufficialmente (il 30 giugno) la sua esperienza in rossoblù, ha voluto salutare quello che ormai è il suo passato: «Questa stagione a Cagliari è stata molto importante per me», il messaggio dell’attaccante. «Porterò sempre con me questa città, questo club e il sostegno che mi avete dimostrato. Grazie di tutto».

Per il mercato delle altre di Serie A, uno dei protagonisti sarà Arthur Atta. Il centrocampista dell’Udinese può restare in Serie A, in una società di vertice: nei giorni scorsi si era parlato dell’Inter, complice un incontro avvenuto martedì mattina nella sede del club milanese, ora c’è anche l’Atalanta e non va dimenticato il Napoli. La richiesta dei friulani, che stanno riscattando Zaniolo, è circa 30 milioni.

Continua l’incertezza in casa Milan, con Ralf Rangnick (ct dell’Austria) principale candidato come direttore tecnico e Oliver Glasner (in uscita dal Crystal Palace) come allenatore. Più punti fermi invece al Como, che ha annunciato il rinnovo fino al 2030 del portiere Jean Butez, e al Bologna che ha presentato il nuovo allenatore Domenico Tedesco (che vuole mettere Orsolini al centro del progetto e valutare il rinnovo di Freuler, in scadenza). Sul fronte panchine, al Monza dopo il clamoroso dietrofront di Paolo Bianco il favorito è Alberto Gilardino.

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