Kilicsoy, la quarta perla del turco 

«Spero di poter segnare di più». Continua il momento magico di Semih Kiliçsoy. Dopo aver brillato a Firenze, l’attaccante turco si è preso ancora una volta la scena con il Verona, trovando un gol di rara bellezza, in semirovesciata, che ha fatto esplodere la Unipol Domus poco prima dell’intervallo. La sua rete, quella del raddoppio, ha di fatto indirizzato la vittoria del Cagliari prima dell’espulsione di Sarr ad inizio ripresa. Kiliçsoy non nasconde la propria soddisfazione. «Per un attaccante è molto importante segnare. Spero di poter continuare così e fare molti più gol. Quanti ancora? Non ho una cifra in mente ma voglio dare il mio contribuito per portare più punti alla mia squadra».

Quello con il Verona è stato il quarto centro in campionato per il giovane turco. Ha aperto la serie con il Pisa, il primo in assoluto in Serie A. Poi la magia – un’altra – con il Torino, fino ad arrivare allo scorso weekend, a Firenze, con quell’incornata che ha portato i rossoblù in vantaggio. L’attaccante si sta confermando sempre più importante per il Cagliari e i suoi gol stanno portando punti pesanti per il percorso salvezza dei rossoblù. Ma la rete fatta in mezza rovesciata contro gli scaligeri vale alla fine quanto gli altri. «Un gol alla fine resta un gol. Sicuramente aver segnato una rete del genere mi rende molto felice». L’emozione più grande però è stata quella di aver festeggiato per la prima volta sotto la curva nord, il cuore pulsante del tifo cagliaritano, dopo la suspense che si è respirata durante la valutazione in sala Var per la verifica del fuorigioco: «Sono stato molto felice di aver potuto festeggiare sotto la curva. Lo aspettavo da molto tempo. Ed è stato emozionante».

L’attaccante turco parla anche del suo ambientamento a Cagliari e, in generale, nel campionato italiano dopo un inizio di stagione complicato in cui sembrava quasi ai margini del progetto. Poi, quasi in sordina, ha ridisegnato progressivamente le gerarchie del reparto offensivo. «Mi sto trovando molto bene qui a Cagliari», spiega il numero 9 rossoblù, «devo continuare a lavorare così e credere sempre in me stesso». E sulla Serie A si esprime così: «È sicuramente un campionato fisico. Ma alla fine non ho sentito tutta questa differenza su questo aspetto rispetto al campionato turco. C’è sicuramente molta più tattica in Italia rispetto alla Turchia. E qui il livello è decisamente più alto». Ma l’autostima al giocatore della nazionale turca under 21 non manca: «Penso di essere in grado di poter far bene anche con le difese italiane. Con il tempo mi sto adattando al calcio italiano. Ma devo ancora lavorare per segnare di più e per migliorarmi ulteriormente».