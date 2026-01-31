VaiOnline
Dopo gara.
01 febbraio 2026 alle 00:59

Kilicsoy, la quarta perla del turco 

«Spero di segnare ancora di più, lavoro per migliorarmi, qui sto bene» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Spero di poter segnare di più». Continua il momento magico di Semih Kiliçsoy. Dopo aver brillato a Firenze, l’attaccante turco si è preso ancora una volta la scena con il Verona, trovando un gol di rara bellezza, in semirovesciata, che ha fatto esplodere la Unipol Domus poco prima dell’intervallo. La sua rete, quella del raddoppio, ha di fatto indirizzato la vittoria del Cagliari prima dell’espulsione di Sarr ad inizio ripresa. Kiliçsoy non nasconde la propria soddisfazione. «Per un attaccante è molto importante segnare. Spero di poter continuare così e fare molti più gol. Quanti ancora? Non ho una cifra in mente ma voglio dare il mio contribuito per portare più punti alla mia squadra».

Quello con il Verona è stato il quarto centro in campionato per il giovane turco. Ha aperto la serie con il Pisa, il primo in assoluto in Serie A. Poi la magia – un’altra – con il Torino, fino ad arrivare allo scorso weekend, a Firenze, con quell’incornata che ha portato i rossoblù in vantaggio. L’attaccante si sta confermando sempre più importante per il Cagliari e i suoi gol stanno portando punti pesanti per il percorso salvezza dei rossoblù. Ma la rete fatta in mezza rovesciata contro gli scaligeri vale alla fine quanto gli altri. «Un gol alla fine resta un gol. Sicuramente aver segnato una rete del genere mi rende molto felice». L’emozione più grande però è stata quella di aver festeggiato per la prima volta sotto la curva nord, il cuore pulsante del tifo cagliaritano, dopo la suspense che si è respirata durante la valutazione in sala Var per la verifica del fuorigioco: «Sono stato molto felice di aver potuto festeggiare sotto la curva. Lo aspettavo da molto tempo. Ed è stato emozionante».

Il calcio italiano

L’attaccante turco parla anche del suo ambientamento a Cagliari e, in generale, nel campionato italiano dopo un inizio di stagione complicato in cui sembrava quasi ai margini del progetto. Poi, quasi in sordina, ha ridisegnato progressivamente le gerarchie del reparto offensivo. «Mi sto trovando molto bene qui a Cagliari», spiega il numero 9 rossoblù, «devo continuare a lavorare così e credere sempre in me stesso». E sulla Serie A si esprime così: «È sicuramente un campionato fisico. Ma alla fine non ho sentito tutta questa differenza su questo aspetto rispetto al campionato turco. C’è sicuramente molta più tattica in Italia rispetto alla Turchia. E qui il livello è decisamente più alto». Ma l’autostima al giocatore della nazionale turca under 21 non manca: «Penso di essere in grado di poter far bene anche con le difese italiane. Con il tempo mi sto adattando al calcio italiano. Ma devo ancora lavorare per segnare di più e per migliorarmi ulteriormente».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga