VaiOnline
Dopo gara.
17 febbraio 2026 alle 00:46

Kilicsoy frenato da un virus non ha potuto incidere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era atteso, Semih il turco, giovane realtà del campionato italiano. Comincia a essere temuto, dopo quei quattro gol che lo hanno scaraventato in copertina. E invece, dopo la recente visita del suo ct Vincenzo Montella, che gli ha promesso un posto nella nazionale maggiore della Turchia, il suo motore si è come inceppato. Una prova anonima contro la Roma, il virus gastrointestinale che lo ha messo al tappeto e la mezza partita di ieri dove ha provato a incidere ma senza fortuna.

Pisacane gli ha chiesto un sacrificio, quello di far parte dei convocati e cominciare la serata dalla panchina, con la segreta speranza di non doverlo utilizzare. Invece, con l’attacco inceppato e prigioniero dei colossi del Lecce, il tecnico ha voluto giocare la sua carta in questo momento più affidabile. E Kilicsoy ha provato, dal minuto numero 57, a dare il suo contributo, al posto del capitano Pavoletti. La porta è apparsa lontana, irraggiungibile, troppo debole per imporre la sua “legge”, quella del gol. Pisacane lo aspetta per sabato, ma la prova sarà ancora più dura. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 