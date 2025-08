Kiliçsoy è a disposizione È la settimana di Esposito 

La firma in hotel a tarda sera dopo aver fatto il pieno di emozioni allo stadio per il Trofeo Gigi Riva. Kiliçsoy è ufficialmente un giocatore del Cagliari, e già si è fatto un’idea di ciò che lo aspetta, dalla tribuna della Domus, poi ancora dentro lo spogliatoio dove ha avuto un primo approccio con i compagni. Da questo pomeriggio, quando ad Asseminello riprenderanno gli allenamenti, sarà a disposizione di Pisacane e dello staff. Il 19enne attaccante turco arriva in prestito con diritto di riscatto dal Besiktas, col quale ha giocato l’ultima partita giovedì in Europa League. Arriva, dunque, con le gambe già rodate e andrà a rinforzare un reparto in continua evoluzione.

L’altra pista

Il suo acquisto, infatti, non esclude quello di Sebastiano Esposito, a prescindere da quello che potrà accadere per Piccoli nelle ultime settimane di mercato. Il centravanti campano di proprietà dell’Inter (8 gol la passata stagione con la maglia dell’Empoli) è il vero obiettivo per i meccanismi offensivi, lo è sempre stato, anche quando il mirino sembrava essersi spostato altrove. Il club nerazzurro avrebbe preferito monetizzare subito l’operazione, ma ora starebbe cedendo alle esigenze del Cagliari che, invece, ha sempre puntato sulla formula del prestito (magari oneroso) con un diritto di riscatto a un prezzo già fissato. Un modo per dilatare i costi e, soprattutto, per valutare il giocatore sul campo, come è successo (positivamente) con Piccoli appunto, ma anche con Caprile e Adopo, riscattati tutti e tre un mese fa per un totale di 24 milioni.

In difesa

Sono giorni caldi anche per la retroguardia. In questo caso, il Cagliari è alla ricerca di un centrale e di un terzino per completare un reparto impoverito dal mancato rinnovo di Augello (che si è poi accordato con il Palermo). Sfumato uno degli obiettivi principali, Gogoichidze, ceduto dall’Empoli all’Udinese per 4 milioni. Resta in piedi la trattativa per il polacco del Salisburgo Piatkowski, giocatore duttile, tra l’altro, che può interpretare sia il braccetto nella difesa a tre sia l’esterno. E c’è sempre Monterisi del Frosinone: il direttore sportivo Angelozzi lo conosce molto bene e lo considera all’altezza della Serie A, dove ha già giocato due anni fa con gli stessi ciociari (in tutto 24 presenze arricchite da 2 reti).

Il Frosinone, tra l’altro, potrebbe essere un buon trampolino di lancio per i giovani che il Cagliari dovrà inevitabilmente piazzare nelle prossime settimane.

