Kiliçsoy, c’è il via libera del Besiktas 

Quella di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia del Besiktas. L’attaccante Kiliçsoy è ormai a un passo dal Cagliari. Il via libera era, infatti, legato al ritorno dei preliminari di Europa League nel quale l’attaccante classe 2005 nel mirino rossoblù da settimane è entrato al 65’ al posto di Abraham. Restano da definire gli ultimi dettagli sul prestito oneroso con diritto di riscatto. C’è un accordo di massima ormai, non è escluso che arrivi nell’Isola tra oggi e domani.

Gli ultimi arrivati

Allenamento personalizzato, ieri, per Zortea, che sta gestendo gli ultimi carichi di lavoro. A parte anche Pavoletti e Gaetano, che stanno avendo bisogno di più tempo del previsto per rimettersi al passo dei compagni, soprattutto il capitano. Tutti gli altri si sono allenati regolarmente al “Crai Sport Center” di Assemini, compresi gli ultimi arrivati Folorunsho e Mazzitelli che si sono presentati già a buon punto con la preparazione.

Oggi la rifinitura in vista della gara con il Saint-Étienne in occasione del primo “Trofeo Gigi Riva”, in programma domani alle 20.30 alla Domus. Aperti per l’occasione Tribuna, Distini e Curva Nord. Chiusa, invece, la Curva Sud. (f.g)

RIPRODUZIONE RISERVATA