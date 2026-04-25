Kiliçsoy-Borrelli, il ballottaggio del gol 

E se fosse proprio lui l’uomo salvezza? In panchina dall’inizio alla fine nelle ultime due partite, scansato da Borrelli nel cuore dell’attacco al fianco di Esposito, e ancora da Mendy a gara in corso, negli scampoli finali persino da Belotti reduce da sette mesi di stop per la rottura del crociato. Sovrappeso e sotto tono, Pisacane si aspetta da Semih Kiliçsoy molto di più anche nell’atteggiamento, oltre ai gol, e interpellato sulla questione nel post Inter-Cagliari a San Siro, il tecnico napoletano non lo ha mandato certo a dire pur utilizzando termini e toni accomodanti.

La scossa

Il turco è sotto osservazione, dunque, e il riscatto a giugno non è più scontato come sembrava esserlo solo due mesi fa. Ma se fosse proprio l’ex Besiktas l’anti-Dea? Non segna dal 31 gennaio (Cagliari-Verona 4-0) e tutte le volte che è subentrato era impalpabile. Sembra, però, aver accusato il colpo, stavolta, tra la doppia esclusione e le parole del suo allenatore, e in settimana una scossa c’è stata negli allenamenti. Gli basterà per ritrovare una maglia da titolare, domani alla Domus contro l’Atalanta?

Equilibrio

Ora a Semih Kiliçsoy è rimasta la rifinitura, questa mattina al Crai Sport Center, per convincere Pisacane a puntare su di lui da subito. Il ballottaggio con Borrelli scalda - inevitabilmente - la vigilia del match con l’Atalanta. Non è l’unico nell’undici anti-Dea, ma è - indubbiamente - il più caldo e potrebbe segnare una svolta per entrambi gli attaccanti. Anche il bomber arrivato a luglio da Brescia non sta attraversando un buon periodo, al di là dell’aspetto realizzativo. Da quando è rientrato dall’infortunio, non ha ancora trovato la verve della prima parte di stagione, condizionato probabilmente da uno stato di forma non ottimale. Nemmeno un-tiro-uno in porta tra la gara con la Cremonese e quella di San Siro e l’ultimo gol risale a Cagliari-Genoa del 21 novembre (in quell’occasione mise a segno la prima doppietta in Serie A). Quasi un campionato fa. Rispetto a Kiliçsoy, tuttavia, non ha mai perso lo spirito battagliero e lotta su ogni palla come se fosse quella decisiva.

Dalla panchina

Borrelli e Kiliçsoy hanno caratteristiche diverse. Il turco non ha certo la fisicità della punta di Campobasso, che fa reparto da solo e fa respirare la squadra con tutto quel lavoro sporco e sfiancante spalle alla porta. Viceversa, la qualità del numero 9 è innegabile e invidiabile, persino incontenibile (vedi Torino, ma non solo) quando è sul pezzo sia fisicamente che mentalmente. La scelta di Fabio Pisacane in vista dell’Atalanta dipenderà - chiaramente - dal tipo di strategia individuata per l’occasione. E verrà presa anche nell’ottica dell’intera partita. «Ci sono giocatori che sono più incisivi entrando a gara in corso», ha detto lo stesso tecnico rossoblù in una recente conferenza stampa senza, però, rivelare chi, volutamente. Magari si riferiva proprio a uno tra Kiliçsoy e Borrelli. Magari proprio chi subentrerà domani sera, deciderà poi la partita che può sancire la salvezza (complice anche la sconfitta della Cremonese l’altro ieri a Napoli).

Sotto esame

La gara con la Dea ma anche le successive quattro saranno oggetto di valutazione, tra l’altro, in prospettiva nella stanza dei bottoni. Borrelli, arrivato nell’Isola da svincolato la scorsa estate, ha un contratto con il Cagliari sino al 2029, ma la conferma deve conquistarsela sul campo. A sua volta, Kiliçsoy deve dimostrare di valere i 12 milioni che il club rossoblù dovrebbe versare nelle casse del Besiktas se intende riscattarlo. D’ora in poi, insomma, ogni gol vale doppio.

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