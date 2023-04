Kiev tenta l’avanzata  e raggiunge  la riva est del Dnipro  

Kiev. Dopo tanti annunci e speculazioni, arrivano i primi segnali della controffensiva ucraina per liberare i territori occupati dai russi. A sostenerlo è il think tank americano Institute for the Study of War (Isw), che nel suo ultimo aggiornamento ha annunciato che le forze di Kiev hanno raggiunto la riva sinistra della regione di Kherson, un primo passo verso il tentativo di rimuovere gli invasori dalle loro posizioni.

Se da una parte la portavoce militare ucraina per la regione meridionale, Natalia Humenyuk, ha rifiutato di commentare le notizie sottolineando che «è in corso un’operazione militare che richiede il silenzio informativo», dall'altra, il capo filorusso del Kherson, Vladimir Saldo, ha negato la presenza degli ucraini sulla riva orientale. Secondo il funzionario, i russi hanno il pieno controllo dell'area e ha ironizzato: le unità ucraine «saranno riuscite a farsi un selfie» prima di essere state «distrutte o gettate in acqua dalle forze di Mosca.

Ironie a parte, gli analisti dell'istituto Usa hanno affermato che i blogger militari russi hanno fornito ampie riprese video georeferenziate e messaggi di testo che confermano che le forze ucraine hanno preso posizione sulla costa orientale dell'oblast. «I filmati mostrano che le forze ucraine hanno preso posizione sulle rive del fiume a nord di Oleshki (7 chilometri a sud-ovest di Kherson) e sono avanzate fino al confine settentrionale dell'insediamento sull'autostrada E97, così come ad ovest di Dachi (10 chilometri a sud di Kherson).

RIPRODUZIONE RISERVATA