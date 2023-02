Kiev teme un’escalation: «Grande attacco il 24,  anniversario della guerra» 

Kiev. Manca una settimana all'anniversario dell'attacco russo, il 24 febbraio, e l'Ucraina si prepara a fronteggiare una massiccia offensiva proprio in quella data. A lanciare l'allerta a Kiev è il capo del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa, Oleksiy Danilov, che ha individuato fra il 23 e il 24 la finestra per un possibile attacco di Mosca su vasta scala. Pare che la Russia non solo voglia infliggere un altro durissimo colpo al Paese, ma ambisca anche a cancellare il valore simbolico che quel giorno sul calendario ha assunto nel mondo, cioè l'inizio della strenua resistenza ucraina. «Sarà dura, dobbiamo tenerci pronti e mantenere la massima calma», ha avvertito Danilov parlando alla tv nazionale.

Aumenta il fuoco di Mosca

Se ne parla da giorni, della nuova e rafforzata offensiva di Mosca, e sotto alcuni punti di vista è considerata già in corso. L’ha ribadito anche il presidente Zelensky, affermando che «gli attacchi russi stanno già avvenendo da diverse direzioni». Del resto dal fronte, nell'est e nel sud del Paese, si segnalano un rafforzamento delle operazioni russe e battaglie senza sosta, mentre piovono ancora missili. L'allarme aereo è riecheggiato in tutto il Paese in piena notte fra mercoledì e ieri, con l'immediata sensazione che l'allerta non sarebbe rientrata a breve. Subito il tam tam su Telegram, le esplosioni udite nell'Ucraina centrale e a Leopoli, a ovest, le autorità a raccomandare di raggiungere i rifugi. Poi la conferma che si è trattato del 15° attacco su larga scala lanciato dalle forze russe sull'Ucraina dall'inizio dell'invasione: fino a 36 i missili impiegati, 16 quelli respinti dalle forze ucraine. Colpiti obiettivi nel nord e nell'ovest e anche infrastrutture critiche in diverse regioni.

Il nuovo approccio

È messa in campo una nuova tattica, secondo il capo di gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak: su Telegram ha parlato di missili, droni e di «finti obiettivi» utilizzati per operazioni di sorveglianza prima degli attacchi e per confondere la difesa aerea di Kiev. Il bilancio delle vittime è arrivato più tardi: sei persone uccise a Pokrovsk, a Bakhmut, ad Avdiivka, secondo il governatore dell'oblast di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. I feriti sono invece tredici, undici dei quali a Pokrovsk. Si parla di una coppia nel villaggio di Zmiivka e di una donna anziana uccise dal fuoco dell'artiglieria russa nella regione di Kherson.