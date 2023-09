Kiev: sfondata la prima linea russa 

Kiev. Piano, con difficoltà, ma la controffensiva ucraina avanza. Specialmente a sud, dove ormai sono molte le conferme che le truppe di Kiev hanno rotto la prima difesa russa nei pressi di Zaporizhzhia e ora sono in direzione delle seconde linee di Mosca.

«Cremlino sorpreso»

Intanto Mosca continua a prendere di mira i porti ucraini da cui partono le spedizioni di grano. L’esercito russo ha rivendicato di aver colpito quello di Reni sul Danubio, nella regione di Odessa, al confine non con la Moldavia e con la Romania, un Paese Nato. Bucarest definisce «ingiustificati» i raid, la presidente moldava Maia Sandu condanna il «brutale» attacco e chiede di ritenere Mosca «responsabile per ogni infrastruttura distrutta». Secondo molti analisti il Cremlino è sorpreso dai successi di Kiev sul fronte meridionale, anche perché il vero ostacolo all’avanzata verso sud era proprio la prima linea, fortificata con campi minati e fossati anticarro. Per il comandante del Gruppo di forze operative e strategiche di Tavria, Alexander Tarnavsky, la Russia ha dedicato il 60% del suo tempo e delle sue risorse alla costruzione della prima linea difensiva e solo il 20% alla seconda e alla terza linea.

Il vertice con Erdogan

Con gli attacchi su Odessa, il Cremlino mantiene alta la tensione proprio alla vigilia dell’incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin previsto a Sochi. Al centro del vertice un possibile rilancio del patto che aveva permesso l’esportazione in sicurezza del grano ucraino. La Russia lo aveva interrotto a metà luglio, vincolando il suo rinnovo all’applicazione del memorandum Mosca-Onu per togliere gli ostacoli alle esportazioni dei cereali e dei fertilizzanti russi provocati dalle sanzioni. Nonostante gli attacchi agli hub di Odessa, che hanno mandato in fumo centinaia di migliaia di tonnellate di grano, l’Ucraina lavora a rotte alternative per i propri cereali.

Rotte alternative

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa sapere di aver parlato con Emmanuel Macron di «questioni specifiche sulla sicurezza nel Mar Nero» e del «corridoio del grano, che dovrebbe essere ampliato». Ma come mostrano gli attacchi russi il rischio rimane alto. Sul Danubio Mosca sostiene di aver colpito «i depositi di carburante utilizzati per rifornire l’equipaggiamento militare», Kiev parla di attacchi a «infrastrutture industriali civili».

