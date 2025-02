Kiev: «Senza di noi niente negoziati» 

Mosca. Vladimir Putin vuole organizzare quanto prima un vertice con Donald Trump per parlare di pace in Ucraina e di altri argomenti, perché considera Washington il suo «principale interlocutore», anche se Kiev «in un modo o nell’altro» parteciperà ai negoziati. Il giorno dopo la telefonata fra il tycoon e il capo del Cremlino, seguita da quella tra lo stesso Trump e Volodymyr Zelensky, il commento del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, non ha certo l’effetto di rasserenare il presidente ucraino e i leader europei, che manifestano tutta la loro inquietudine e irritazione per la mossa di Trump. Zelensky ha detto che «non è stato piacevole» vedere che Trump ha chiamato il Cremlino prima di lui. «Non accetteremo alcun negoziato bilaterale sull’Ucraina senza di noi», ha aggiunto. Ma Trump ieri sera ha assicurato: «Kiev sarà al tavolo».

Forte anche la reazione di Kaja Kallas, che ha manifestato i timori per un possibile accordo a tempi di record fra Trump e Putin che tagli fuori l’Europa: «Qualsiasi soluzione rapida sull’Ucraina è un affare sporco», e «non funzionerà», ha tuonato la responsabile della politica estera della Ue. Ma Peskov ribatte affermando che «gli europei dovranno parlare con Washington per chiedere un posto» al tavolo delle trattative. Trump, oltre a rassicurare Zelensky, tira dritto per la sua strada, definendo quelle con Putin e Zelensky delle «belle chiacchierate» che offrono la «possibilità di mettere fine a un’orribile e sanguinosa guerra». Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha assicurato che quello del tycoon «non è un tradimento»: «è il miglior negoziatore del pianeta, e solo lui può portare le potenze al tavolo». Ma Trump, quasi ad aggiungere sale sulle ferite, si dice d’accordo con Putin sul fatto che Kiev non possa entrare nella Nato. «Questo - ha detto - va avanti da molti, molti anni. Lo dicono da molto tempo, che l’Ucraina non può entrare nella Nato, e io sono d'accordo». La Russia non si fa pregare per aggiungere alle parole di Trump altri commenti poco rassicuranti per Zelensky e le capitali europee. Caustico, come è nel suo stile, l’ex presidente Dmitry Medvedev, che paragona l’Europa a una «frigida zitella pazza di gelosia e di rabbia» perché «non è stata avvertita della chiamata Putin-Trump e non è stata consultata sui suoi contenuti». Ma, pur rispettando i toni istituzionali, anche i commenti del Cremlino rispecchiano la volontà di riservare all’Unione europea un ruolo secondario nel processo negoziale. Però i mercati russi scommettono su una schiarita anche nei rapporti economici. L’indice Rtsi in dollari della Borsa di Mosca ha chiuso con un balzo di oltre il 10% e quello Moex in rubli del 6%.

