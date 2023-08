Kiev riprende l’attacco alla Crimea  

Mosca. Colonne di fumo che si alzano nel cielo mentre i bagnanti sulle spiagge e gli automobilisti bloccati nel traffico rimangono a guardare: era questo lo scenario ieri vicino allo Stretto di Kerch, dove per due volte gli ucraini hanno cercato di colpire con i loro missili il Ponte di Crimea. I vettori sono stati abbattuti e non si registra alcun danno, hanno detto le autorità russe, che promettono una dura risposta. Mentre i turisti russi iniziano a tornare a casa per paura.

L’altro fronte

Oltre mille chilometri a nord-ovest si fa sempre più tesa la situazione lungo quello che minaccia di diventare un nuovo fronte: il confine tra la Bielorussia, alleata di Mosca, e la Polonia, tra i Paesi più intransigenti dello schieramento anti-russo. Il ministro degli Esteri polacco, Mariusz Blaszczak, ha annunciato che Varsavia si appresta a inviare anche elicotteri da combattimento alla frontiera, dopo aver deciso di schierare 10.000 soldati aggiuntivi per le “provocazioni” di Minsk. In particolare per mano delle migliaia di miliziani della Wagner, la forza militare privata russa rischierata proprio in Bielorussia dopo il tentato ammutinamento del suo capo Yevgeny Prigozhin il 24 giugno scorso. Recentemente Varsavia ha evocato la possibilità che gli uomini della Wagner possano cercare di infiltrarsi nel corridoio di Suwałki, la striscia che collega l’enclave russa di Kaliningrad alla Bielorussia, tra Polonia e Lituania.

Gli attacchi

Il ministero della Difesa russo ha detto che le proprie difese, dopo avere sventato durante la notte 20 attacchi di droni ucraini contro la Crimea, hanno abbattuto due missili che le forze di Kiev hanno lanciato verso il ponte sullo Stretto di Kerch, attraversato nelle ultime settimane da file di auto di vacanzieri russi diretti alle spiagge dell’area, annessa da Mosca nel 2014. Secondo i vertici militari russi, per questi attacchi - il primo intorno alle 13 e il secondo alle 15 ora locale - gli ucraini hanno impiegato missili anti-aerei S-200 modificati per poter colpire obiettivi a terra. Da parte loro le autorità ucraine hanno accusato i russi di avere ucciso una donna in un bombardamento nella regione nord-orientale di Kharkiv e un ufficiale di polizia in un altro attacco sulla città di Orikhov, nella regione di Zaporizhzhia. Intanto un jet militare russo Su-30 è precipitato durante un volo di addestramento nell’exclave di Kaliningrad, tra la Polonia e la Lituania, e i due piloti che erano a bordo sono morti.

