Kiev prepara la controffensiva 

Kiev. Alle porte di un maggio pieno di aspettative per la controffensiva ucraina, i russi si preparano ad accogliere l'esercito di Kiev scavando trincee e fortificando i territori occupati. Immagini satellitari indicano posizioni di difesa russe vicino alla linea del fronte a Zaporizhzhia e su una striscia di terra tra Crimea e Ucraina continentale: fossati, barricate, trincee a zig-zag, campi minati, filo spinato e postazioni di veicoli mimetizzate. Secondo la Gran Bretagna, Mosca è pronta allo scontro anche nell'impianto nucleare di Zaporizhzhia, dove sono spuntate postazioni da battaglia sui tetti di sei edifici che ospitano i reattori della centrale.

La centrale nucleare

In oltre un anno di occupazione, è la prima volta che questi edifici entrano nella pianificazione della difesa tattica. Un chiaro quanto inquietante segnale che Mosca si prepara a combattere anche vicino alla centrale atomica più grande d'Europa, mentre continua a minacciare l'Occidente di non provocarla: «Faremo tutto il possibile per prevenire lo scenario peggiore» di un'escalation nucleare, ma «non consiglio dimettere alla prova la nostra determinazione», ha avvertito la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova. Secondo altre immagini satellitari analizzate dalla Cnn, in vista della controffensiva le forze russe hanno anche svuotato una base chiave nel nord della Crimea. E a segnalare che i russi si preparano a difendere i territori occupati è anche il sindaco lealista di Melitopol, Ivan Fedorov, denunciando che nuove unità dell'esercito di Mosca, inclusi uomini del leader ceceno Ramzan Kadyrov, stanno arrivando nella città occupata.

Ruoli invertiti

Che gli invasori stiano ora sulla difensiva, Kiev lo sostiene da giorni, mentre tutta l'Ucraina attende il primo passo della controffensiva. «Stiamo correndo una maratona, non uno sprint», ha ribadito il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, sottolineando che quando l'operazione partirà, si capirà chiaramente. Secondo le previsioni di Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, l'ora X scatterà dopo il 2 maggio, quando passerà l'ondata di maltempo. Intanto, le armi ci sono, secondo il segretario della Nato, Jens Stoltenberg: gli alleati e i partner del gruppo di contatto sull'Ucraina hanno fornito a Kiev 1.550 veicoli blindati e 230 carri armati.