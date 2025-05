L’Ucraina omaggia Manuel Mameli, il giovane combattente di Selargius, morto sul fronte russo, forse colpito da un drone. A Kiev la foto del 25enne è comparsa in piazza Maidan, accanto a quella di tanti caduti in oltre tre anni di guerra. La famiglia aspetta la conferma. C’è un filo diretto con la Farnesina per avere aggiornamenti. «Manuel non era un mercenario», ribascono i familiari. «Era un ragazzo che ha scelto di difendere ciò in cui credeva».

