Kiev: nell’Ue in due anni, poi la Nato 

Intanto di dialogo non si parla neppure. La Russia si dice pronta a colloqui con l’Ucraina, purché basati sulla realtà esistente e senza precondizioni, ha ribadito il viceministro degli Esteri Sergey Vershinin. Con questi presupposti, da Kiev la porta resta chiusa: «Nella sua retorica su pace e negoziati, il Cremlino afferma che non lascerà i territori ucraini e non sarà responsabile di crimini... È un’altra prova che i negoziati sono fuori discussione», ha risposto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, ricordando che l’obiettivo è «la vittoria dell’Ucraina, altrimenti la guerra in Europa non finirà, e la Russia dominerà criminalmente il mondo». La linea rossa di Kiev per una soluzione mediata del conflitto resta sempre la stessa: ritiro delle truppe di Putin e ripristino totale dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Un punto che è anche contenuto nella bozza di risoluzione che verrà presentata all’Assemblea generale delle Nazioni Unite alla vigilia del primo anniversario dell’invasione del 24 febbraio.

Kiev. Forte del tour europeo appena concluso, Volodomyr Zelensky accelera sull’ingresso dell’Ucraina nell’Ue e anche nella Nato. Secondo il leader ucraino, per entrare nell’Unione europea a Kiev basteranno due anni, e non dieci come credono «alcuni pessimisti tra i leader mondiali». Mentre nell’Alleanza atlantica «entreremo dopo la vittoria» sull’invasore russo, che intanto non dà alcun segno di tregua.

I vagoni delle armi

Venerdì notte i raid russi hanno raggiunto l’Isola dei Serpenti, abbandonata dagli occupanti a luglio, e Mosca ha lanciato un inedito drone anfibio contro un ponte vicino a Odessa, strategico per i rifornimenti delle truppe di Kiev. Azioni che giungono all’indomani dell’ennesima pioggia di bombe sul Paese, che secondo il ministero della Difesa russo «ha raggiunto i suoi obiettivi», ovvero bloccare il rifornimento su ferrovia di armi e munizioni straniere all’Ucraina nelle zone di combattimento.

La bozza per l’Onu

La Wagner nervosa

Con la pace lontana, entrambi i fronti cercano di rafforzare le loro alleanze. In Occidente continua il dibattito sulle forniture di caccia e missili a lungo raggio a Kiev, ma ora persino la Polonia mette in dubbio la possibilità di inviare jet da combattimento, almeno nel breve termine. Dall’altra parte del fronte è ormai chiara la triangolazione di Mosca e i suoi alleati, con il presidente bielorusso Lukashenko che ha annunciato di voler visitare presto Teheran. Il falco Dmitri Medvedev è invece tornato ad attaccare l’Europa, che a suo dire «si sta già dissolvendo» e «presto scomparirà del tutto». Sul terreno, l’Ucraina continua a subire attacchi alle infrastrutture energetiche nel Dnipropetrovsk e a Kharkiv. Ma le bombe sono anche tornate a sconfinare in territorio russo, colpendo una struttura industriale della città di Shebekino, nella regione di Belgorod. Le battaglie continuano anche nel Donetsk e secondo il fondatore dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, Mosca deve stabilire con fermezza la propria presenza nell’est o spingersi avanti per catturare una parte maggiore dell’Ucraina.

