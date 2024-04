Kiev: «La situazione è peggiorata». Mosca prepara l’offensiva 

Kiev. Il tempo stringe: le truppe russe continuano ad avanzare sul fronte orientale e bombardano a tappeto, in quelli che sembrano i preparativi per una nuova offensiva estiva. Kiev avverte che «la situazione è peggiorata» e può solo attendere l’arrivo degli aiuti americani. «Il terrore russo è possibile solo perché abbiamo meno armi e soluzioni per proteggere la vita di quanto la Russia abbia la capacità di distruggere - ha sintetizzato il presidente Volodymir Zelensky - Tutti sanno quanto siano efficaci i Patriot e altri moderni sistemi di difesa aerea. Ne abbiamo bisogno qui in Ucraina. Meno il Cremlino ottiene con il terrore, più sarà interessato a trovare la pace. Dobbiamo costringere la Russia a farlo insieme». “Politico” ha rivelato che a dicembre il leader ucraino, incontrando lo speaker della Camera Usa, Mike Johnson, aveva sottolineato che senza l’aiuto militare Usa gli ucraini sarebbero stati in grado di reggere «fino a marzo o aprile». Le lancette corrono e intanto i russi da settimane strappano vittorie e avanzate: una manciata di chilometri, che però potrebbe determinare le sorti del conflitto perlomeno nei prossimi mesi. Da ultimo, Mosca ha annunciato di aver preso il controllo dell’insediamento di Novobakhmutovka, nell’autoproclamata repubblica del Donetsk, a una decina di chilometri da Avdiivka. È la terza località a cadere in poche settimane, a cui si aggiunge una ulteriore avanzata nella regione settentrionale di Kharkiv, dove prosegue il diluvio di bombardamenti e dove Kiev è corsa ai ripari posizionando tank e pezzi d'artiglieria. Nel complesso «la situazione è peggiorata», ha ammesso il capo delle Forze armate Oleksandr Syrsky: i russi hanno ottenuto dei "successi tattici", non rilevanti ma significativi. Nelle scorse 24 ore, riferisce la Difesa ucraina, i russi hanno compiuto «32 attacchi missilistici, 64 aerei e 60 con i razzi Mlrs», e più di 110 insediamenti «hanno subito il fuoco dell'artiglieria».

RIPRODUZIONE RISERVATA