Kiev, la controffensiva preme a sud 

Kiev. La controffensiva ucraina è in piena spinta verso il sud e la Crimea, mentre i russi continuano a premere nell’est dell’Ucraina, su Lyman e Kupyansk. Con questa fotografia sullo sfondo, viene rivelato che 12 giorni fa un incontro top secret fra il capo di stato maggiore ucraino, Valery Zaluzhny, e alcuni vertici militari Nato in una località segreta al confine ucraino-polacco: un “consiglio di guerra” - lo definisce il Guardian - per rivedere la strategia di Kiev. La discussione, secondo il quotidiano britannico, è durata almeno cinque ore e ha avuto come temi centrali la lentezza della controffensiva ucraina, un confronto sui piani di battaglia in vista del prossimo inverno - il terzo dall’invasione russa - e la strategia a lungo termine, probabilmente anche alla luce dei timori di un possibile, pericoloso vuoto di potere a Mosca se la situazione dovesse precipitare per i russi. Con Zaluzhny l’intera squadra di comando ucraina, mentre per la Nato erano presenti, fra gli altri, il capo militare generale Christopher Cavoli e il capo di Stato maggiore interforze britannico, ammiraglio Sir Tony Radakin, mentre era assente la sua controparte americana, il generale Mark Milley. Il generale Zaluzhny ha anche postato una foto a braccetto con i due militari anglo-americani.

La base distrutta

In Crimea cli ucraini rivendicano la distruzione, con un missile di loro fabbricazione, di una base di missili antiaerei S-400. E nel raid compiuto venerdì con droni alla base della 126ma brigata della Flotta russa del Mar Nero Kiev, gli ucraini sostengono di aver ucciso «decine» di militari nemici, obbligando i comandi russi a operare ridispiegamenti sul fronte. Anche nel Kherson, gli ucraini rivendicano successi nel delta del fiume Dnipro, dove starebbero impedendo ai russi di manovrare e controllare le isole, distruggendo le armi di grosso calibro con cui viene bersagliata anche la popolazione civile.

I servizi

Intanto l’offensiva russa si declina anche in un conflitto ibrido. Documenti delle agenzie Usa rivelano che i servizi dell’Fsb starebbero tentando di influenzare la politica e l’opinione pubblica occidentali inviando civili russi, apparentemente indipendenti, a costruire rapporti con figure di rilievo negli Usa e altrove: Per diffondere una narrazione pro-Russia anche sui media.

