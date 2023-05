Kiev guadagna terreno e la Wagner ammette: «Addio a Bakhmut»  

kiev. La battaglia delle rivendicazioni corre parallela a quella sul terreno a Bakhmut, con Mosca e Kiev che si rimpallano successi e smentite sul punto più caldo della guerra in Ucraina. Mentre il ministero della Difesa russo prova a minimizzare i risultati annunciati da Kiev, l'esercito ucraino parla di «fase offensiva attiva al fronte», di un «nemico esausto e sanguinante». E trova la sponda del ribelle Yevgeny Prigozhin, che continua a infiammare le polemiche con Mosca denunciando che le truppe regolari russe a Bakhmut non si sono «raggruppate» per assumere una linea più vantaggiosa, come sostenuto dal portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov. La verità è che l'esercito russo «si è dato alla fuga», è l'attacco del capo dei mercenari Wagner. Ormai senza freni, il leader dei combattenti ha concesso agli ucraini il fatto di aver preso 5 chilometri quadrati di territorio vicino alla città del Donetsk, di essere «a una distanza di 500 metri da Bakhmut. Minimizzare porterà a «una tragedia totale per la Russia», secondo Prigozhin che ha invitato quello che ormai è il suo principale antagonista, il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, a recarsi personalmente a Bakhmut per «valutare la situazione».

