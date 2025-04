Kiev, gli Stati Uniti pronti a sfilarsi 

Sfumato l’obiettivo di una tregua in Ucraina entro la Pasqua, gli Stati Uniti mettono in chiaro che la loro pazienza ha un limite. E se la trattativa tra russi e ucraini non si sbloccherà in qualche modo - qualunque sia il costo - sono pronti a sfilarsi dal negoziato: «Se una delle due parti si comporta da stupida, siamo pronti ad andarcene dal tavolo dei negoziati», ha minacciato Donald Trump dando man forte al suo segretario di Stato Marco Rubio, che poche ore prima da Parigi aveva sottolineato la necessità per Washigton di «valutare nei prossimi giorni se la pace è fattibile o meno». E «se non è possibile, dobbiamo andare avanti» e «voltare pagina». Perché «non è la nostra guerra» e «gli Stati Uniti hanno altre priorità». «Se la tregua non è possibile, se siamo così distanti, allora penso che il presidente sarà probabilmente arrivato al punto in cui dirà che abbiamo finito», ha rincarato il capo della diplomazia americana. Eppure, come capita spesso con Trump, i segnali sono contraddittori: il presidente si è detto convinto che la Russia non lo sta «prendendo in giro», e da Roma il vicepresidente Usa JD Vance ha espresso «ottimismo» sul percorso verso una tregua. Di «progressi» ha parlato anche il Cremlino, riconoscendo però che il negoziato resta «complicato» e le trattative «difficili».

Ma se Kiev ha accettato la proposta di un cessate il fuoco totale di 30 giorni, è Mosca che non mostra interessata. Eppure il piano Usa sembra essere particolarmente vantaggioso per il Cremlino: stando a Bloomberg, che cita fonti europee, la proposta americana presentata durante gli incontri di giovedì a Parigi congelerebbe di fatto la guerra, con i territori ucraini occupati dalla Russia che rimarrebbero sotto il controllo di Mosca. Anche le aspirazioni di Kiev di aderire alla Nato sarebbero escluse dal tavolo, mentre è in ballo un allentamento delle sanzioni contro Mosca. Una delle fonti ha affermato che i piani, che devono essere ulteriormente discussi con Kiev, non porterebbero a un accordo definitivo e che gli alleati europei non riconoscerebbero i territori occupati come russi. I funzionari hanno sottolineato che i colloqui sarebbero poi vani se il Cremlino non accettasse di porre fine ai combattimenti. E che resta essenziale fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza. Ma intanto Putin, che non mostra aperture, ha minacciato di riprendere i raid sulle infrastrutture energetiche con la tregua ormai «scaduta».

