«Kiev è in un momento critico e rischia di non potersi difendere» 

Mosca. L’Ucraina è a “un momento critico” e senza sistemi di difesa aerea non potrà difendere le sue città se i russi sferreranno l’attesa offensiva tra maggio e giugno. Il nuovo allarme è stato lanciato dal capo di gabinetto presidenziale, Andry Yermak, in un’intervista a Politico. La stessa testata che aveva parlato del pericolo di un crollo delle difese ucraine. E intanto i russi annunciano di avere conquistato un altro villaggio nel Donbass.

L’appello di Yermak è rivolto in particolare al Congresso americano, perché sblocchi il nuovo pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari. Anche se le fonti che avevano parlato a Politico recentemente avevano detto che nemmeno questo potrebbe essere sufficiente. Quanto alle difese aeree, più volte i dirigenti di Kiev hanno chiesto che vengano forniti urgentemente altri sistemi Patriot. Soprattutto dagli Usa, che, ha lamentato in un’intervista alla Cbs il presidente Volodymyr Zelensky, «non ne hanno dati finora nemmeno uno». Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che un altro villaggio, quello di Vodyanoye, è caduto in mano alle sue truppe nella regione di Donetsk, e che i russi continuano «ad avanzare in profondità nelle difese nemiche, oltre ad occupare linee più vantaggiose». Il prossimo obiettivo sembra essere la cittadina di Chasiv Yar, snodo logistico ad ovest di Bakhmut. Fonti militari ucraine hanno detto che le forze russe si trovano a non più di mezzo chilometro dall’abitato. E intanto gli ucraini cercano di rispondere alle difficoltà con nuovi attacchi in profondità sul territorio della Federazione Russa. Mosca ha riferito di aver abbattuto almeno 53 droni lanciati dalle forze di Kiev, di cui ben 44 sulla regione frontaliera di Rostov sul Don.

