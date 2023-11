Kiev di nuovo nel mirino dei missili russi 

Kiev. Dopo quasi due mesi Kiev torna ad essere presa di mira dai missili russi. La capitale ucraina è stata svegliata di primo mattino da due potenti esplosioni provocate dalla caduta di altrettanti vettori, che non hanno causato vittime o danni, mentre un terzo missile balistico è stato abbattuto dai sistemi di difesa Patriot.

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che è stato colpito un deposito di munizioni. Ma il significato simbolico è più importante: il raid ha coinciso con le celebrazioni per il primo anniversario della riconquista ucraina di Kherson, città del sud del Paese che il presidente Volodymyr Zelensky ha definito «sinonimo di speranza» per la liberazione dalle truppe occupanti.

La Russia, intanto, che da tempo si è scoperta vulnerabile con gli attacchi dei droni ucraini fino a Mosca, continua a subire sabotaggi in profondità sul suo territorio. Diciannove vagoni di un treno merci sono deragliati nella regione di Ryazan, 200 chilometri a sud-est della capitale, per quello che secondo il Comitato investigativo è stato un atto di terrorismo» compiuto facendo esplodere un ordigno improvvisato. Non sono segnalate vittime.

