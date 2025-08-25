Kiev contro Woody Allen: «Vergognati» 

Non solo un omaggio al cinema russo, ma un elogio della vita a Mosca e San Pietroburgo. Le parole di Woody Allen, intervenuto online a un dibattito in occasione della Settimana internazionale del cinema di Mosca in corso sino a domani, hanno suscitato la forte protesta di Kiev, che ha parlato di una vera «vergogna».

Il quasi novantenne regista americano ha accolto l'invito degli organizzatori per parlare al pubblico moscovita, limitandosi tuttavia ad intervenire in videoconferenza ad un dialogo con il collega russo Fyodor Bondarchuk. Anche se ha aggiunto che non gli dispiacerebbe venire di persona in Russia. Woody Allen ha ricordato di avere conosciuto il padre del suo interlocutore, Serghei Bondarchuk, insignito del titolo di Artista del Popolo dell'Unione Sovietica, Premio Oscar per il miglior film straniero nel 1968 con il film “Guerra e Pace”. E ha tenuto a sottolineare di aver visto l'intera pellicola, della durata di sette ore, in una sola giornata.

Successivamente il regista ha ricordato i suoi viaggi a Mosca e, durante l'epoca sovietica, nell’allora Leningrado (l'attuale San Pietroburgo). Il quattro volte Premio Oscar ha a definito quella nella città baltica «un'esperienza non molto piacevole». Ma poi, ha detto, «tutto è cambiato» con la fine dell'Unione Sovietica. Allen ha aggiunto che se qualche produttore russo gli offrisse una produzione in comune potrebbe pensare ad un copione del tipo «come si sta bene a Mosca e San Pietroburgo». Il ministero degli Esteri ucraino ha immediatamente condannato le parole del divo. «Ha scelto di chiudere un occhio sulle atrocità di Mosca».

RIPRODUZIONE RISERVATA