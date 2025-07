Kiev colpisce la flotta-ombra di Mosca 

Kiev. Un nuovo misterioso incidente, il quinto nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno, ha coinvolto una petroliera che aveva fatto scalo nei porti russi. Un’esplosione a bordo del cargo La Vilamoura, carico di un milione di barili di greggio, al largo delle coste libiche, ha provocato l’allagamento della sala macchine. L’intelligence ucraina non ha dubbi: la nave fa parte della cosiddetta flotta ombra russa, che trasporta l’oro nero di Mosca per aggirare la sanzioni occidentali.

L’incidente alla Vilamoura, battente bandiera delle Isole Marshall, sarebbe avvenuto il 27 giugno a circa 150 chilometri a nord-est della costa libica. Non ci sono state conseguenze per l’equipaggio e l’esplosione non ha provocato alcun inquinamento ambientale, ha fatto sapere la compagnia proprietaria. Da aprile di quest’anno, La Vilamoura aveva ha fatto scalo nei porti petroliferi russi, tra cui Ust’-Luga e Novorossijsk, per caricare greggio kazako, secondo quanto ha riportato Bloomberg. Vanguard Tech, una società di consulenza sui rischi marittimi, ha ricordato che dall’inizio dell’anno altre quattro navi che avevano precedentemente fatto scalo nei porti russi erano state vittime di esplosioni.

