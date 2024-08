Kiev avanza a Kursk Territori occupati, pressione su Mosca 

Kiev. Se l’offensiva ucraina nella regione russa di Kursk «non piace a Putin, se la cosa lo mette un po’ a disagio, allora c’è una soluzione semplice: può andarsene dall’Ucraina e farla finita»: il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby, mette in chiaro che Kiev ha il pieno appoggio di Washington nella sua incursione che ormai da una settimana ha portato la guerra in Russia e imbarazzo al Cremlino. E come non accadeva da mesi, Kiev guarda con ottimismo al futuro: «Le nostre forze continuano ad avanzare», ha dichiarato Volodymyr Zelensky ormai a carte scoperte, rivendicando che «74 comunità sono sotto il controllo ucraino».

Di tutt’altro tenore le dichiarazioni provenienti da Mosca, secondo cui invece le forze russe continuano a respingere i tentativi ucraini di penetrare in profondità mentre bombarda le riserve delle forze armate di Kiev nell’oblast di Sumy. Prima di Zelensky, già il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhii Tyhiy aveva reclamato successi dell’operazione ucraina, spiegando che l’offensiva nel Kursk «impedisce alla Russia di trasferire ulteriori unità a Donetsk e complica la sua logistica militare». A Kiev non interessa annettere alcun territorio russo, ha poi assicurato il portavoce di Kiev, ma solo colpire «strutture militari e contingenti militari» russi. E «quanto prima la Russia accetterà di ristabilire una pace equa, tanto prima cesseranno le incursioni ucraine sul territorio russo». L’operazione a Kursk serve a guadagnare un “fondo di scambio” - come lo ha definito Zelensky - per riottenere i territori occupati. Il presidente ucraino è forte del sostegno americano e anche dei partner occidentali, con la Commissione europea che si è detta «pienamente a favore dell’esercizio legittimo all’autodifesa da parte dell’Ucraina» anche con l’incursione di Kursk. Dall’altra parte la Russia, tramite il suo vice rappresentante all’Onu Dmitri Polyansky, ha parlato di “crimine” e “barbaro attacco”.

