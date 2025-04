Kickboxing, un oro per Lorenzo Pilloni  

Grandi soddisfazioni per la società di kickboxing “New fox club” di Masullas, guidata da Dino Vacca. Lorenzo Pilloni ha, infatti, ottenuto il primo posto agli “European championship spartan fight” svolti ad Ariccia, organizzati dalla Xfc, un'organizzazione di arti marziali miste (MMA) internazionale. Il 20enne porta a casa la cintura Xfc e un secondo posto. «Tanto allenamento e sacrificio per arrivare a questo, ma non ci fermiamo - commenta Vacca – Ci stiamo preparando per il campionato italiano in programma il 25 maggio». ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA