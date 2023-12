Kibet e Pinna, via col vento a Cagliari 

La 15ª Cagliari Respira è stata incerta, combattuta, emozionante. Per un chilometro e mezzo. Poi, quando il percorso della mezza maratona internazionale più importante della Sardegna, partita da viale Diaz e transitata in via Roma, aveva svoltato nel largo, trovando pace da un maestrale implacabile, la corsa è finita. Simon Kibet Loitanyang si è scrollato di dosso sull’unica salita Khalid Jbari, unico che aveva avuto la rischiosa idea di seguirlo, e ha cominciato la galoppata solitaria sino all’arrivo. Perso di vista il keniano, al 34enne marocchino dell’Alperia non è rimasto che fare altrettanto, per mettere al riparo il secondo posto (già colto l’anno scorso) dalle velleità dei due inseguitori. Il Cagliari Marathon Club ha sperato che il “vecchio” Said Boudalia, con la canotta rossa della società organizzatrice e plurivittorioso della corsa, strappasse almeno il podio ma al 55enne azzurro di Casablanca sono mancati 15”. Tanto ha ceduto a Ismail El Haissoufi.

Claudia e gli altri

Gli atleti sardi hanno reso invece molto movimentata la corsa per le posizioni di rincalzo. Con una gara intelligente e di ricorsa, ha colto un bel quinto posto il triatleta cagliaritano Marco Ratto (seguito alla Tespiense da Massimo Fanni), subito seguito dagli specialisti Giuseppe Mura e Marco Mattu. Oualid Abdelkader è partito forte ma non era la sua giornata: bravo a difendere la top ten.

Perfetta, come sempre, la gestione di gara di Claudia Pinna, all’ottavo centro in questa gara, dopo aver corso di conserva la prima metà. Lisa Orrù, felice del proprio secondo posto che conferma la bella prestazione di Uta, le è stata appresso sin che ha potuto. Terza Roberta Ferru, classe 1968, come Boudalia. Annata buona, evidentemente.

Ordini d’arrivo

Maschile : 1. Simon Kibet Loitanyang (Policiano Arezzo Atl.) 1.07’43”, 2. Khalid Jbari (Athl. Club 96 Alperia) 1.10’29”, 3. Ismail El Haissoufi (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) 1.11’37”, 4. Said Boudalia (M55, Cagliari Marathon Club) 1.11’52”, 5. Marco Ratto (Tespiense Quartu) 1.12’35”, 6. Giuseppe Mura (M35, Libertas Campidano) 1.13’12”, 7. Marco Mattu (M40, Cagliari Marathon Club) 1.14’06”, 8. Pasquale Rutigliano (M45, Bitonto Runners) 1.14’56”, 9. Oualid Abdelkader (M40, Cagliari Marathon Club) 1.15’08”, 10. Francesco Pinna (M40, Atl. Guspini) 1.15’28”, 11. Salvatore Giordano (Club Atl. Partinico) 1.15’42”, 12. Roberto Melis (M45, Cagliari Atl. Legg.) 1.16’00”, 13. Filippo Casu (M35, Isolarun) 1.16’48”, 14. Gian Nicola Manca (M45, Cus Parma) 1.17’14”, 15. Massimiliano Serra (M40, Runners Oristano) 1.17’15”, 16. Antonio Carta (Atl. San Teodoro) 1.18’07”, 17. Omar Gessa (Atl. Pula) 1.18’23”, 18. Gianluca Salaris (M40, Macomerunners) 1.18’28”, 19. Mattia Gelso (M35, Atl. Santadi) 1.18’34”, 20. Matteo Agus (M40, Blue Tribune) 1.18’59”; 152. Mario Melis (M65, Cagliari Marathon Club) 1.32’31” vincitore 14° Memorial Delio Serra).

Femminile : 1. Claudia Pinna (F45, Cus Cagliari) 1.20’43”, 2. Lisa Orrù (F45, Atl. E. Sanna Elmas) 1.22’02”, 3. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg.) 1.27’17”, 4. Alice Capone (Tri Team Sassari) 1.27’52”, 5. Francesca Visconti (F35, Cagliari Atl. Legg.) 1.30’07”, 6. Cristina Sonedda (F50, E. Sanna Elmas) 1.31’00”, 7. Enrica Pintor (F40, Isolarun) 1.33’01”, 8. Isabella Azzena (F40, Amatori Olbia) 1.36’05”, 9. Simonetta Pili (F45, Cagliari Atl. Legg.) 1.36’49”, 10. Gisella Saba (F40, Ampa Training) 1.37’24”, 11. Dolores Lai (F40, Tri Team Sassari) 1’37”32, 12. Katarina Sulikova (F40, Isolarun) 1.37’33”, 13. Mariangela De Franco (F40, Pod. Roma) 1.38’51”, 14. Rita A. Spanu (F40, Cagliari Marathon Club) 1.38’56”, 15. Patriza Passerò (F50, Am. Terralba) 1.39’27”, 16. Francesca Coradu (F50, Runcard) 1.40’17”, 17. Jeni Luminita Broasca (F50, Pod. Arona), 1.40’23”, 19. Donatella Pili (F45, Atl. Uta) 1.41’05”, 20. Leonarda Cantara (F45, Monte Acuto Marathon) 1.41’48”.

Staffette. Maschile : Antonio Nuvoli-Jyotish Frongia 1.15’50”. Femminile : Academy Atl. Olbia (Angela Addis-Valeria Baltolu) 1.36’11”. Mista : Gs Ogliastra (Adriana Dessì-Valerio Caredda) 1.20’37”.

