Kia di “Amici” ha tanto da cantare  

Kia, all'anagrafe Chiara Letizia Faedda, ha 20 anni. Un nome dato dagli amici, che poi è diventato la sua firma artistica. Un nome corto, immediato, che racconta bene una persona e un’artista che non si sente elaborata o costruita, nonostante abbia già accarezzato il successo con una partecipazione ad “Amici”.

«Anima e cuore»

La musica, per lei, è una necessità. Cresciuta in una famiglia di artisti – la madre, Valentina, cantante; il padre, Marcello, dj della prima ora della scena house isolana – ha respirato note e ritmo fin dall’infanzia. «Mamma mi ha sempre detto: se hai un talento, usalo. Siamo anima e cuore, è stata lei per prima a insegnarmi la musica e il canto. Mio padre, invece, mi ha fatto scoprire la passione per il suono.” I genitori sono la sua vita: con il loro sostegno e il loro lavoro l’hanno aiutata a comprare la prima strumentazione, ma prima ancora la madre l’aveva iscritta al Conservatorio, dove ha studiato canto, chitarra e pianoforte, nonostante volesse frequentare i Salesiani. Nessuna forzatura, ma un atto di fiducia.

La scuola di Maria

Proprio la madre, nel 2020, ha inviato a sua insaputa un provino alla produzione di “Amici”, mentre lei aspettava fuori da scuola. «Cantavo “Knockin’ on Heaven’s Door” in un locale. Poi è arrivato il Covid e tutto si è fermato. Nel 2023, mentre ero a Valencia, mia madre mi ha chiamato: “Ti vogliono ad “Amici”, ti aspettano a Roma”. Non ero stata presa subito, ma alla fine ero lì, a giocarmela. E questa è la cosa importante: provarci». Andate e ritorni tra Cagliari e Roma, attese, prove, poi la svolta: «Il giorno in cui mi hanno attaccato il microfono e mi hanno detto: “Non staccarlo e vai in sala 1”. Lorella Cuccarini, inaspettatamente, mi ha detto: “Voglio darti un banco”. Non avevo realizzato nulla, se non il caos più totale». Più di un mese nel limbo ed ecco la maglia di “Amici 23”. Una svolta, un trampolino che ha amplificato a dismisura il suo mondo. Dalla cameretta alla telecamera: «Non avevo mai avuto un rapporto con il pubblico, eravamo solo io e la mia musica. Quando sei là dentro, invece, tutti ti guardano, ti seguono, e fuori la gente ti ferma. È strano, nuovo, ma bello».

Il presente

La sua musica – usa l’autotune per «una scelta stilistica», ma è pronta a dimostrare il suo valore anche senza – è un misto di influenze americane, R&B e urban, con un’anima che trasforma il malinconico in qualcosa di luminoso. «Anche nei pezzi più tristi, cerco di dare un colore allegro. Voglio che chi mi ascolta senta energia, anche nella nostalgia». Dopo il talent, non si è fermata. «Ho incontrato il mio produttore, Mark Tembo. Abbiamo creato “Dove sei”, un pezzo che rappresenta la parte interna di ognuno di noi, chi ha bisogno di trovarsi e stare bene in ogni circostanza, brutta o bella, sotto il sole o sotto la pioggia. Lui ha fatto partire un beat e io ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro, la mia emozione trasformata in suono». Il rapporto con i social è imprescindibile per un artista, soprattutto giovane. «Sono un’arma a doppio taglio. Quando ero dentro “Amici” non avevo il telefono ed ero più serena. Ora mi piace essere presente, dialogare, ma con equilibrio». Condividere la vita privata? «Preferisco lasciare che sia la musica a parlare». A breve uscirà il suo primo EP, prodotto sempre da Mark Tembo e con la collaborazione nella scrittura di Zeep. «Un progetto di cui vado fiera». Arriveranno anche le date live, con l’organizzazione dietro le quinte della madre e della manager Alessandra Loddo.

«La nostra Isola»

Kia non dimentica un messaggio ai giovani artisti isolani. «La Sardegna è bellissima e non è un ostacolo. Mandate la vostra musica, chiedete aiuto, cercate collaborazioni. La voglia di uscire deve partire da voi. Nessun sogno è impossibile. Il mondo là fuori aspetta anche voi».

