Il tribunale di Islamabad ha condannato a 3 anni l’ex primo ministro Imran Khan per «pratiche corrotte», e le forze dell’ordine lo hanno condotto nel carcere di Kot Lakhpat. Per il giudice ha «deliberatamente presentato dettagli falsi (sui doni) all’organismo di controllo ed è stato per questo ritenuto colpevole di pratiche di corruzione».