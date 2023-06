L'ex primo ministro pachistano Imran Khan è stato denunciato a Quetta per l’omicidio di Abdul Razzaq Shar, un avvocato che aveva presentato un'istanza per chiedere un processo per tradimento contro Khan. Shar è stato ucciso martedì da ignoti armati: suo figlio ha denunciato l'ex premier, sostenendo che il padre è stato ucciso per suo volere.